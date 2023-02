Fixit Volley Kalmthout stopt volgend seizoen met het vrouwenteam in de hoogste volleyballiga

VolleybalDe volleybalvrouwen van Fixit Kalmthout hadden in november de ‘Volley Ladies’ van Antwerpen een verrassende nederlaag aangesmeerd. Zaterdagavond kwamen ze op bezoek in de Arena van Deurne voor de terugwedstrijd. Het werd een afknapper van formaat tegen de gemotiveerde thuisploeg. De uitslag 3-0, maar vooral de setstanden 25-13, 25-9, 25-10 zeggen meer dan genoeg.

Voor een stadsderby met twee ploegen die binnen de regio met hetzelfde project ‘Antwerp4Volley’ betrokken zijn, was dit een onthutsend schouwspel. Antwerp was echt de stad, Kalmthout de parking. Een hele lege parking, want er was niets te zien, weinig te beleven. Van een wedstrijd was nooit sprake.

Samenloop van omstandigheden

“Het team had deze week van het bestuur vernomen dat ze volgend jaar niet meer in de hoogste Ligacompetitie zal inschrijven”, klinkt coach Ignace Claes verbouwereerd. “Ze zullen zelfs niet meer deelnemen aan de play-downs, dus een degradatie zal onvermijdelijk zijn. Blijkbaar zorgde dat voor veel consternatie in de ploeg. Ik veronderstel dat daar de reden ligt waarom we er vandaag niets van bakten.”

“Heel jammer, want na de heenwedstrijd had ik het gevoel dat we het Antwerps team opnieuw moeilijk konden maken”, vertelt de man die volgend jaar de nieuwe trainer-coach van Leuven wordt. “We waren maar met acht op training deze week, maar er is goed gewerkt. Niettegenstaande de berichten. Het was niet evident om hen te pushen, want de motivatie was eventjes weg. Het is echter geen excuus om zaterdagavond tegen Antwerpen niets te tonen. Dit komt wel eventjes binnen.”

“Het is een samenloop van omstandigheden”, vult assistent-coach Jasper Wuyts aan. “Als de club in de Liga zou willen blijven dan zijn daar zware financiële consequenties aan verbonden. En dat geld is er niet. Meer dan de helft van de ploeg vertrekt. Er zijn onvoldoende middelen om andere speelsters aan te trekken. Zowel op financieel vlak als op geografisch gebied. Dan is het beter dat je eerlijk bent tegenover iedereen. Dan lijkt het mij een logische beslissing om niet meer in de Liga aan te treden. Wel in een reeks lager, daar kan het met minder geld en minder trainingsuren.”