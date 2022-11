Fixit Kalmthout wint met libero Fleur Baens de derby tegen Brabo Antwerpen “Niet verwacht, wel gehoopt”

Historisch, want het zijn de eerste twee punten ooit in de hoogste volleybalreeks voor de ploeg uit Noord Antwerpen. Gevoelsmatig - omdat het om een derby ging - was deze overwinning het dubbele waard. Na drie nederlagen op rij is dit een geweldige opsteker voor Fixit Kalmthout. Zij moesten de kloof overbruggen naar de Liga en zij hebben er hard voor moeten werken. Dit zijn hun eerste bonuspunten. “Het was superleuk, met geweldig veel supporters”, geniet libero Fleur Baens nog na. “Er heerste een fantastisch derbysfeertje.”

Mogelijkheden gegrepen

“We begonnen aan de wedstrijd met respect maar ook met een rotsvast geloof”, verduidelijkt de speelster die in het verre Kinrooi woont. “We zijn gestart met het concept: als we punten kunnen pakken in de Liga, dan zou het wel eens tegen Antwerpen kunnen zijn. We hadden dit echt niet verwacht, maar wel gehoopt. De Antwerp Ladies spelen al lang in de Liga. Ze hebben meer ervaring. Dit is een unieke stunt.”

“We stonden er op de juiste momenten, dat maakte het verschil”, weet de libero van Fixit. “We wisten op voorhand wat we moesten doen en we hebben de servicedruk hoog kunnen houden. We beseften dat er mogelijkheden waren en die hebben we gegrepen. We zijn de rode lantaarn kwijt. Op het juiste moment de juiste dingen doen, dat kunnen we wel. Vorig jaar zijn we op de slotspeeldag ook over Leuven gewipt en we wonnen op het laatste nippertje het kampioenschap in de eerste nationale reeks. Tegen Antwerpen was het nog een grotere teamprestatie. We hangen zo erg aan elkaar en we durfden doorgaan tot op het einde, dit is onze beloning.”

“Volgend weekend wordt het alweer pittig”, blikt Fleur Baens gretig vooruit. “Zaterdag moeten we op verplaatsing naar Charleroi. Zondag spelen we de beker van Antwerpen tegen de Noorderkempen. Zij staan aan de leiding in eerste nationale. We gaan ervoor en na deze onverwachte overwinning geloven we meer dan ooit in onszelf. Dit is zo mooi, de lange verplaatsingen naar Limburg neem ik er graag bij.”