Fits schiet RSCA Futsal naar gedeelde leidersplaats na winst in Charleroi: “We hebben orde op zaken gesteld”

Sterke Fits

Meerdere spelers haalden een goed niveau bij Anderlecht. Dillien en Diogo krijgen een extra pluim. Doelman Cristiano deed zijn werk voortreffelijk. De oscar voor de beste uitvoering gaat echter naar Fits. De Braziliaan drukte zijn stempel op de match. “We hebben orde op zaken gesteld. Vooral in de eerste helft acteerden we sterk. In die periode kreeg Charleroi naast het doelpunt slechts één kans. We konden vlot 0-3 uitlopen. De bal van Wilde in de kruising doorkruiste even onze plannen, maar uiteindelijk konden we met een comfortabele 1-4-voorsprong de kleedkamers opzoeken.”

Op kruissnelheid

Na de rust zakte het tempo in de match. Voor Anderlecht was het allemaal goed en een degelijk Charleroi was niet echt in staat om een vuist te maken. Fits knikt instemmend. “In de tweede helft konden we de partij rustig controleren. Het was misschien allemaal wat minder sprankelend, al lukte Tomic een vijfde doelpunt. In de slotfase kon Wilde nog enigszins minderen voor de Carolo’s. Het hoeft niet echt te verwonderen dat de tweede helft iets minder was. Acht spelers hadden interlandverplichtingen. Rescia kwam uit Argentinië terug, Roncaglio uit Japan. Pas daags voor de match konden we een eerste keer samen trainen. Voor ons was het belangrijk dat we de trein opnieuw op het juiste spoor konden zetten.”