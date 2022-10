Fits en Roninho halen uit: RSCA Futsal naar de Elite Round van de Champions League na winst tegen Sporting Par

FutsalEerste plaats, tweede plaats of derde plaats in de poule? Het kan allemaal voor RSCA Futsal. Eén zaak staat vast: Anderlecht heeft zich na twee speeldagen al gekwalificeerd voor de Elite Round van de Champions League! Zaterdag mag de ploeg zelfs voor de groepswinst spelen tegen het eveneens al gekwalificeerde Palma. Roninho scoorde twee keer, Fits was de uitblinker.

In de vooravond stond het duel tussen Kairat Almaty en Palma op het programma. Vooraf werd het treffen aangekondigd als de clash der titanen in de groep des doods. Beide ploegen zorgden in een zeer fysieke veldslag voor futsal van de allerbovenste plank. Bij de rust stond het 1-1. Beide topdoelmannen lieten zich betrappen op een foutje. Na de rust werd Kairatkeeper Higuita uitgesloten, maar Palma kon de meerderheidssituatie niet uitbuiten. Vier minuten voor tijd bracht Yesenamanov de Kazachen op voorsprong. Palma ging met een vliegende keeper spelen en dat resulteerde in de slotfase in de gelijkmaker van Rojas. Eindscore 2-2. Palma is meteen al gekwalificeerd voor de Elite Round.

Sporting Paris

Anderlecht begon bijzonder sterk aan de match en stapelde in de eerste tien minuten de kansen op. Vooral Fits was een gesel voor de Franse defensie. Uiteindelijk kon Roninho – met de hulp van een Parijse teen – de score openen met een afstandsschot. Op het einde van de eerste helft verwaterde het spel van de thuisploeg en kwam Sporting Paris beter in de match. Rust: 1-0. Na de pauze was RSCA baas. Fysiek kraakten de Fransen. Edu en Roninho straften Frans balverlies af. De bezoekers gingen met vliegende keeper spelen, maar uitblinker Fits kon daar een vierde keer van profiteren. Door deze 4-0-eindoverwinning is RSCA zeker van kwalificatie voor de Elite Round.

Luca Cragnaz

Coach Luca Cragnaz was in zijn nopjes met de kwalificatie van zijn team. “Ik vind dat we een zeer goede wedstrijd hebben gespeeld. Vanaf de eerste minuut konden we druk zetten. Dat leverde een vroeg doelpunt op, wat het allemaal wat meer comfortabel maakte. Na de pauze staken we fysiek een tandje bij en konden we echt het verschil maken. We krijgen nu één dag rust, maar zaterdag wacht er opnieuw een zware opdracht. Tegen Palma kunnen we zelfs voor de groepswinst gaan. Spijtig genoeg zullen we de geschorste Fits moeten missen.”

Grello

Kapitein Grello deelde op de persconferentie in de vreugde. “Deze overwinning is alleszins verdiend. We mogen zaterdag inderdaad voor de eerste plaats spelen, maar kunnen net zo goed tweede of derde worden in de poule. De kwalificatie staat vast, maar verder kan het nog alle kanten uit. Het feit dat we deze ‘finale’ tegen Palma mogen afwerken, maakt het voor mij zeer bijzonder. Mijn Europese avontuur begon vijftien jaar geleden bij Palma. Met de manager van de club heb ik nog samen op het terrein gestaan.”

Ploegen en doelpunten

RSCA : Roncaglio, Edu, Fits, Diogo, Grello (starters), Cristiano, Bex, Meyers, De Kerf, Tomic, Rescia, Roninho, Dillien, Jelovcic.

Paris : De Freitas, Bolinha, Chaulet, Schade, Belhaj (starters), Souaré, Saadaoui, Texeira, Ba, Konaté, N’Gala, Fineo, Ndukuta, Soumaré.

Doelpunten : 7’ Roninho (1-0), 21’ Edu (2-0), 28’ Roninho (3-0), 32’ Fits (4-0).

Doelpunten Kairat-Almaty-Palma Futsal : 8’ Cleber (0-1), 18’ Turgasulov (1-1), 36’ Yesenamanov (2-1), 38’ Rojas (2-2).

