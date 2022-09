Finaleplaats voor Janne Vanden Abeele en Alexander Van San op BK jeugd in TC Forest Hills: “Opsteker na blessureleed van afgelopen maanden”

Vanden Abeele vertrok dan wel als topreekshoofd, de favorietenrol was sowieso weggelegd voor Celine Weynen die dit seizoen al verschillende onderlinge confrontaties naar haar hand had gezet. En dan was er nog de pijnlijke knie waar de speelster van Arenal Meise door groeipijnen al sinds het voorjaar mee op de sukkel is. “Het is een pijn die ik eigenlijk continu voel als ik wedstrijden speel en die we zowel op als naast het veld zo goed mogelijk onder controle proberen te houden op de topsportschool, met aangepaste trainingen en spierversterkende oefeningen”, legt ze uit. “Op dat vlak is het nog niet mijn jaar geweest, want ik was net verlost van een vervelende voetblessure toen die knie ineens begon op te spelen. Maar goed, ik probeer me niet te veel te verliezen in negatieve gedachten, daar help ik mezelf ook niet mee vooruit. De kans is namelijk groot dat die pijn nog even zal aanhouden. Het makkelijkste zou zijn dat ik ineens stop met groeien, al zie ik dat op mijn jonge leeftijd nog niet meteen gebeuren (lachje).”