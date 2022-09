Finalemeeting van de Zolder Sprint Series huldigt laatste winnaars en de kampioenen 2022 in Vlaams kampioenschap snelheid

Na de middag en de chronoritten was het op Circuit Zolder tijd voor de wedstrijden, met als eerste afspraak de Supercup over negen ronden. Yan Ancia was niet te kloppen, met niet alleen een zege in de eerste race op zijn BMW S1000 RR, maar ook in de tweede race kwam hij als eerste over de meet en niet verrassend, Ancia werd ook meteen de nieuwe kampioen. Maarten De Jongh (KAWASAKI ZX-6R) deed hetzelfde in de klasse Supersport in de wedstrijden van de Supercup en kroonde zich logischerwijze ook tot kampioen. In de Superbike-klasse gingen de ereplaatsen naar Nicky De Wit (Kawasaki) en Ouri Bikkems (BMW) in de eerste race en zij deden het in omgekeerde volgorde in race 2. In de klasse Supersport waren de overige podiumplaatsen voor Arno Verstrepen (Yamaha) en Levi Badie (Kwasaki) in de eerste afspraak en zij deden het ook opnieuw in de tweede race en net zoals in Superbike in omgekeerde volgorde.