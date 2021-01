Finale nummer 3 voor Daan De Saedeleer en VHL: “Winnen van Maaseik zou stunt zijn, maar het moet”

VHL won vorig weekend knap met 3-0 van Borgworm. “Het was een belangrijke wedstrijd die we zeker moesten winnen en dat hebben we op een mooie manier gedaan”, blikt Daan De Saedeleer nog terug. “We hebben Borgworm geen kans gegeven om terug te komen na set één en speelden met veel drive en enthousiasme. Zelf was ik ook tevreden van mijn match.”

“Of het onze beste wedstrijd van het seizoen was? Zeker één van de betere, maar de tegenstander was minder dan verwacht. Ik denk dat er enkele matchen waren die we verloren hebben, maar zeer goed gespeeld hebben. Nu was het vooral belangrijk om na de eerste set het niet meer weg te geven. Het was wel de wedstrijd met de minste ups en downs. We speelden zeer sterk en stabiel.”

Uitdaging

VHL staat met nog één speeldag op het programma op plaats vier. Aalst telt twee punten en één wedstrijd minder. Haasrode Leuven wint zaterdag dus best. “Er is zeker wel de druk, want je wilt natuurlijk die punten pakken. We mogen onszelf echter niet te veel druk opleggen. We spelen tegen Maaseik dat momenteel eerste staat. Het zal dus een uitdaging worden.”

“Hoe ik onze kansen inschat? Ik denk dat we zeker kansen hebben om punten te pakken. Een thuiswedstrijd is altijd moeilijk voor de tegenstander. Als we ons niveau kunnen doortrekken, maken we wel een kans. Het zou zeker een stunt zijn om te winnen van Maaseik. Het blijft natuurlijk een topploeg, ook al hebben wij het thuisvoordeel. Als we vierde willen worden, moeten we dat doen.”

Teleurgesteld als het niet lukt

“Wat als we niet vierde worden? Het zou vrij teleurstellend zijn, want dat is toch wel ons doel. Hadden we in Gent niet verloren, dan hadden we nu al bijna zekerheid gehad. Ik heb ook het gevoel dat we op dit moment zeker het niveau halen om vierde te kunnen zijn, dus ik zou wel teleurgesteld zijn, als het niet lukt. Tegen Maaseik gaat het wel niet makkelijk zijn, dus we gaan alles moeten geven.”

Het zal voor de Leuvenaren zaak zijn om goed te starten, wat dit seizoen al vaker een probleem was. “Inderdaad, we zijn een ploeg die traag op gang komt. We hebben altijd wat punten nodig om in de juiste drive te geraken. Zaterdag gaat dit hopelijk direct in orde komen, zodat er een niet al te grote kloof komt.”