Finale Beker van Vlaanderen krijgt West-Vlaams topduel: Kortrijk en Waregem kegelen Kontich en Melsele uit toernooi

BASKETBAL BEKER VAN VLAANDERENEen West-Vlaamse finale krijgen we op 15 april - in Boom. Kortrijk Spurs en Waregem namen afgelopen weekend de maat van Insurea Kontich en Basics Melsele. Kortrijk won overtuigend: 66-89. Waregem had minder marge: 80-75. Niels De Ridder acteerde op eenzame hoogte: 23 punten, 12 rebounds en vier steals.

Waregem en Kortrijk gaan in de toekomst samenwerken, werd een goede drie weken gecommuniceerd. Het zet meteen iedereen op scherp in het Waregemse kamp. Liefst zeven spelers mogen uitkijken naar een nieuwe club. De jeugd wordt gestald in de tweede ploeg.

“Dit wordt een interessante finale”, weet coach Christophe Beghin nu al. “Ik denk dat de rust intussen gaan liggen is. Het nieuws over de samenwerking kwam voor velen verrassend over”, sust Brecht Guillemyn, die met zijn 35 jaar zijn steentje bijdroeg in de bekeroverwinning. Grote man in de ruime zege op het veld van Kontich luidde Niels De Ridder. De power-forward liep er extra gemotiveerd bij. Familie (broer Thijs) en vrienden keken toe vanuit de goed gevulde tribunes. Zaal Campus Sint-Rita zat tot het laatste zitje vol. Jammer genoeg kreeg de neutrale toeschouwer geen wedstrijd te zien die hem voor een tijdje zal bijblijven. Kortrijk Spurs is een klasse apart. Stevige kleppers, lengte en fysieke présence in overvloed. De dubbel staat in de steigers.

“We bekijken het van wedstrijd per wedstrijd. Maar dat we ambitieus zijn, is geen geheim”, zegt Beghin, die woensdag in de competitie aan de bak moet bij Gembo Borgerhout. Sean Pouedet speelde niet voluit, de spelverdeler heeft last aan de knie.

Nog voor het rustsignaal lag Kontich in de touwen. Scoren ligt bijzonder moeilijk voor de jongens van Stefan Sappenberhgs. Tot overmaat van ramp viel in de tweede helft Anthony Chada uit met een blessure. De enkel zag er niet fraai uit voor de forward. “Dit was voor ons de match van het jaar, en dan zo presteren”, sakkerde Chada. “Aanvallend spelen we zonder beweging en organisatie, sommigen doen niet wat er door de coach gevraagd wordt”, aldus Chada.

Kontich: Dekoster 3, Rojas Palma 8, De Pooter 12, Kuijt 7, Chada 9, Peeters 8, Benoy 11, Aarstad 8

Kortrijk: Dieltiens 4, Brussen 7, Koljanin 17, Guillemyn 6, Naudts 10, De Ridder 23, Isebaert 2, Pouedet 6, Tchako

Quarters: 17-23, 28-48, 47-68, 66-89

Waregem tweede finalist

Waregem is aan het groeien. De troepen van coach Jeroen Debaveye kwalificeerden zich voor de finale na een meegaande wedstrijd. Basics Melsele werd het kind van de rekening. “We maakten het onszelf nog moeilijk”, zegt Lucien Sissoko daags nadien. “Aan de rust stonden we nochtans ruimschoots voor. Melsele schakelde een versnelling hoger. Gelukkig konden we de zege vasthouden. Ik kijk uit naar deze West-Vlaamse finale”, aldus de center van Waregem.

Woensdag nemen Waregem en Kontich het tegen elkaar op. Het betreft een duel in TDM1,in groep play-downs.,

Waregem: Sissoko 8, De Lepeleire 1, Verspeeten 11, Gobbert 9, Bruyneel 7, Bullock 18, Van Vooren 16

Melsele: Bouckaert 13, De Medina 2, Peeters12, Gorremans 13, Van den Eynde 2, Vanden Berghe 13, Anthonis 19

Quarters: 17-19, 51-37, 61-50, 80-75