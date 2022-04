Filou Oostende wil zaterdag tegen Rotterdam eerste plaats veiligstellen: “Stugge Nederlandse ploeg”

BASKETBAL BNXT LeagueFilou Oostende is woensdagavond met de schrik vrijgekomen op bezoek bij de Landstede Hammers in Zwolle. De recordkampioen had een stevige remonte en een trefzekere Randolph nodig om de volle buit mee huiswaarts te kunnen nemen (76-86).

Na de eerste nederlaag van het seizoen in en tegen Heroes Den Bosch en de verliesbeurt op het veld van Zorg & Zekerheid Leiden leek het team van coach Dario Gjergja in Zwolle lange tijd af te stevenen op een derde uitnederlaag op rij. In een vrij gelijkopgaande eerste helft werd liefst 14 keer gewisseld van ploeg aan de leiding. Oostende had met 9:42 wel het voordeel tegenover de 5:33 van de noorderburen. De maximale bonus bedroeg langs beide kanten slechts vier eenheden, wat aantoont dat het verschil bijzonder klein was.

In het derde luik (29-27) werd heel vlotjes gescoord, maar halfweg stonden de bezoekers uit Oostende plots 17 punten in het krijt bij 61-44 na een stevige 14-0-run. Randolph, goed voor 32 punten, kreeg navolging van het duo Conger-Jantunen en die lagen aan de basis van een 0-16-tussenspurt naar een nieuwe voorsprong bij 67-68. Zwolle wankelde en bleef in het slotluik steken op amper 9 punten.

Blessures

Oostende hield de voet op het gaspedaal en klimt met een 76-86-zege opnieuw naar de koppositie in de Elite Gold van de BNXT League. “Het heeft inderdaad bloed, zweet en tranen gekost”, vertelt CEO Jurgen Vanpraet. “Op een bepaald moment keken we tegen een achterstand van 17 punten aan, volgens mij het gevolg van een aantal spelers dat niet op de afspraak was en het feit dat we toch een enkele belangrijke spelers missen wegens blessure. Pierre-Antoine Gillet heeft zijn andere voet licht verzwikt en we wilden geen enkel risico nemen. Olivier Troisfontaines zat met een geblokkeerde rug op de bank, terwijl Buysse nog steeds knieproblemen heeft. Brimah is natuurlijk ook nog steeds buiten strijd. Desondanks konden we na een ongelooflijke remonte alsnog zegevieren. We hebben het ganse seizoen zo hard gewerkt om die polepositie te bemachtigen en willen dit uiteraard niet meer uit handen geven.”

Ladies Night

Mits winst zaterdagavond in eigen huis tegen rode lantaarn Feyenoord Rotterdam is Oostende zeker van die eerste plaats en het thuisvoordeel in de halve finales van de Belgische play-offs. “We kunnen zaterdag die zekerheid verwerven op onze ‘Ladies Night’”, gaat Vanpraet voort. “De dames betalen slechts 5 euro voor een ticket en de opbrengst gaat integraal naar Think Pink Europe. Na de wedstrijd zijn alle supporters welkom in de VIP-bar voor een heuse party.”

“Sportief gezien zullen we Rotterdam toch niet mogen onderschatten. We zijn de uiterst nipte zege op hun veld (69-72, red.) nog niet vergeten. We hebben al gezien dat die stugge Nederlandse ploegen het ons knap lastig weten te maken. Mits winst kunnen we de reguliere competitie met een gerust gemoed afsluiten met de langste verplaatsing richting Groningen. Maar liefst 421 km om exact te zijn.”

