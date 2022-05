Filou Oostende walst over Mechelen in eerste finaleduel: “Het verleden telt niet, enkel het heden”

Geen Djordjevic en Buysse bij Oostende, maar met de herstelde Amida Brimah hield Gjergja een extra troef op de bank. Bij de bezoekers kwam Waleson, op uitleenbeurt van Oostende, tegenover Bratanovic aan de opworp te staan. Oostende nam de beste start via van der Vuurst de Vries (7-3) en liep dankzij Bratanovic zeven punten uit naar 12-5. De Kangoeroes lieten niet begaan en brachten de bordjes na zes minuten spelen opnieuw in evenwicht (12-12). Voorts was er van een wedstrijd eigenlijk geen sprake meer, want een oppermachtige kustploeg was dominant langs beide kanten van het parket. De bonus van twintig punten bij de rust (54-34) groeide na de kampwissel naar dertig, veertig en maximaal 45 punten bij 103-58. Maandagavond staat duel nummer twee in en tegen Mechelen op het programma. “We zullen toch met een andere mentaliteit voor de dag moeten komen of het wordt straks een bijzonder korte serie”, vertelt trainer van het jaar Kristof Michiels. “Oostende was op elk vlak de betere ploeg, maar vooral het verschil in intensiteit was bijzonder groot. We hebben de echte Kangoeroes van de halve finales niet gezien aan zee. Het is voor ons hoe dan ook een leerproces, want met uitzondering van Loubry en Stephens is het voor de ganse kern een eerste keer in de finale. Bij Oostende hebben ze uiteraard een pak meer ervaring”, weet Michiels.