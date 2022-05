Filou Oostende verzilvert drie van de vijf nominaties op BNXT Awards: “Beloning voor het harde werk”

Vrijdagavond sloot het team van coach Dario Gjergja de cross-border fase van de BNXT League af in het uiterste noorden van Nederland. Oostende (zonder Gillet, Buysse en Brimah) liep 7-12 uit, maar Groningen had meteen een antwoord klaar met een 6-0-run (13-12). In het tweede luik hielden beide teams elkaar in evenwicht (21-21). Via Bratanovic verzamelde de recordkampioen een achtpuntenbonus bij 25-33. Met de steun van een fanatiek thuispubliek milderden Ingram en co tot drie eenheden richting rust (36-39). Die kloof wist Oostende te verdubbelen na de kampwissel (60-66), waarna de noorderburen de rol moesten lossen. In het slotluik bleef Donar immers steken op tien punten. Booth, van der Vuurst de Vries en Jantunen krikten hun stats nog wat op en lagen mee aan de basis van finaal een ruime 70-87-overwinning.

Play-offs

Nadat Filou Oostende de Belgische reguliere competitie had afgewerkt met een foutloos rapport (18-0) werd in de Elite Gold acht keer gewonnen en slechts tweemaal verloren (8-2). De manschappen van Gjergja komen op dinsdag 10 mei terug in actie voor het eerste duel in de halve finale van de Belgische play-offs tegen Bergen of Antwerpen. “Een vergiftigd geschenk, want het wordt niet evident om meteen terug ons ritme op te pikken”, vertelt Gjergja. “We zullen hoe dan ook proberen om nog een vriendschappelijk duel in te lassen en spelen vermoedelijk donderdag in Leiden. We speelden een vrij degelijke match in Groningen en hielden ons aan het plan. Ondanks het feit dat er niks meer op het spel stond, kwamen we met de juiste mentaliteit op het parket”, besluit de Oostendse coach.

BNXT Awards

Op de BNXT Awards kaapte Oostende zaterdagavond drie individuele prijzen weg. Haris Bratanovic ging met de prijs van Rising Star aan de haal. “Na mijn campagne in Barcelona volgde een moeilijke tijd. De stap naar Oostende was voor mij zeker de juiste beslissing en het voelt goed om al enkele maanden blessurevrij op het hoogste niveau te kunnen spelen. We trekken met een positief gevoel richting play-offs”, aldus de 21-jarige center. Fins international Mikael Jantunen werd uitgeroepen tot beste 6th man in de BNXT League en de Amerikaan Levi Randolph kreeg de trofee van MVP. “Dit is een beloning voor het vele harde werk”, vertelt Randolph. “Ik kan deze award niet aan één persoon opdragen, want er zijn een pak mensen die me steunen en elke dag pushen om te blijven werken.” Dario Gjergja (coach van het jaar) en Pierre-Antoine Gillet (speler van het jaar) werden tweede in hun categorie. De avond werd afgesloten met een lifetime achievement award voor Arthur Goethals (ex-voorzitter Oostende).