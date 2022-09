Filou Oostende strijdt op de fandag om de BNXT Supercup tegen Heroes Den Bosch: “Supporters meer laten beleven”

Landskampioen Filou Oostende tekent zaterdag in de namiddag al present voor de fandag. Vanaf 16u kunnen de aanwezigen zich vergapen aan wat demowedstrijden 3 vs 3 met spelers van de basketschool. Naast de randanimatie is er ook een mogelijkheid om de voltallige kern en coaching staff te ontmoeten. “We zullen ook van de gelegenheid gebruik maken om de nieuwe truitjes voor te stellen”, vertelt CEO Jurgen Vanpraet. “We hebben hiervoor samengewerkt met een designer, maar behouden uiteraard onze kleuren geel en rood. Voorts kunnen de fans smullen van een heerlijke barbecue en opnieuw met jetons drankjes bestellen aan de gloednieuwe bars. De komende weken gaan we die zone nog verder uitbreiden met verschillende kwalitatieve eetstanden. Hier blijft het echter niet bij, want we werken ook aan nieuwe verlichting, opdat de ganse beleving in onze arena een upgrade krijgt. We willen immers van elke thuiswedstrijd een event maken, met meer muziek en optredens, zodat de fans beslissen om eventueel iets vroeger naar de COREtec Dôme af te zakken en ook iets langer te blijven hangen na de wedstrijd”, aldus Vanpraet.

Champions League

Zaterdag staat het team van coach Dario Gjergja tegenover Nederlands kampioen Heroes Den Bosch met als inzet de BNXT Supercup. De kustploeg heeft intussen negen oefenduels achter de kiezen en won er acht. Enkel tegen Waregem werd een verliesbeurt genoteerd. Woensdagavond won Oostende, met internationals Gillet, Bratanovic en van der Vuurst de Vries overtuigend van het Franse Lille Metropole Basket met 86-73. Nieuwkomer Vrenz Bleijenbergh bleef langs de kant nadat hij onder narcose een ingreep aan de neus moest ondergaan. Na het duel tegen Den Bosch trekt Oostende op maandag naar het Kroatische Zadar voor een stageweek met het oog op de belangrijke oktobermaand. “Het ideale moment voor wat teambuilding, want de kern is slechts enkele dagen voltallig. We spelen er drie wedstrijden tegen Kroatische eersteklassers om ons klaar te stomen voor de eerste belangrijke opdracht in de Champions League. We krijgen eerst de sterke Turken van Galatasaray over de vloer. De interesse voor dit Europees duel is bijzonder groot. Hun Belgische supportersclub heeft namelijk direct 250 tickets gereserveerd. We zitten in een zware poule, maar ik acht ons niet kansloos. Met drie matchen in enkele weken tijd zullen we snel weten waar we aan toe zijn. Ik vermoed dat Warschau op papier een haalbare kaart is. Wie weet kunnen we ook voor een stunt zorgen tegen Galatasaray of Holon”, zegt Vanpraet.