Filou Oostende strijdt met Turkse Bahçeşehir om een ticket voor de laatste zestien in de Champions League: “We zijn op onze hoede”

Filou Oostende zette dinsdagavond voet aan Turkse bodem voor het eerste barrageduel in de Champions League richting Round of 16. De landskampioen neemt het in een best-of-three op tegen Bahçeşehir Koleji.

Het team van coach Dario Gjergja krijgt daags na de jaarwissel al een uiterst belangrijke opdracht voorgeschoteld met de verplaatsing naar het Turkse Bahçeşehir. De kustploeg werkte het voorbije kalenderjaar af met een indrukwekkende thuiszege op tweede kerstdag tegen Kangoeroes Mechelen (79-63 red.) en is na Nieuwjaar nog op drie fronten actief. Oostende voert het klassement aan in de betFIRST BNXT League en staat in de halve finales van de Belgische beker (tegen Charleroi red.), maar is ook nog aanwezig op het Europese toneel. Na een uiterst korte vakantie (lees: drie dagen) is het al terug menens voor de ‘Filous’.

In de groepsfase werd driemaal gewonnen uit zes wedstrijden, goed voor de derde plaats in groep C en een ticket voor de play-ins van de Champions League. In een best-of-three strijdt Oostende met Bahçeşehir Koleji om een plaats bij de laatste zestien. Een Turkse middenmoter, momenteel op de tiende plaats in de BSL met een 6-7. “Van onderschatting mag er echter zeker geen sprake zijn”, aldus bestuurslid Pascal De Gryse. “In een recent verleden hebben we al eens die fout gemaakt in een bekerfinale en we zijn dus zeker op onze hoede. Het is immers niet zo dat we dit Bahçeşehir zomaar eventjes opzij zullen zetten, omdat we eerder in deze competitie Galatasaray op eigen bodem al het nakijken gegeven hebben.”

Vertraging vlucht

De trip naar de Turkse hoofdstad Istanbul verliep overigens niet zoals gepland en allerminst van een leien dakje. De Oostendse delegatie, zonder de geblesseerden Buysse (enkel) en Djordjevic, kreeg in de luchthaven van Charleroi immers te horen dat de vlucht van Pegasus met maar liefst 4,5 uur vertraging zou vertrekken. Bijgevolg landde het team pas om 21u22 Belgische tijd (23u22 in Turkije). “Absoluut geen ideale voorbereiding, want dit kruipt echt wel in de kleren bij de spelers. We hebben ook niet kunnen trainen en de oefensessie van woensdag hebben we een uur later gezet. Desalniettemin zullen we klaar zijn voor de eerste afspraak van het nieuwe jaar”, klinkt het tot besluit.