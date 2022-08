Filou Oostende stoomt zich met Belgische kern klaar voor nieuw seizoen: “We willen een statement maken”

De spelersgroep werd eerder deze week onderworpen aan medische testen in het Sport’R in Roeselare en bond woensdag de schoenen aan voor een eerste groepstraining in de COREtec Dôme. Coaches Dario Gjergja en Gaelle Bouzin hebben nog internationale verplichtingen met de Belgian Lions, idem dito voor Pierre-Antoine Gillet, Haris Bratanovic, Keye van der Vuurst de Vries en nieuwkomer Vrenz Bleijenbergh. “De interesse voor de slechts 21-jarige Bleijenbergh was er al een tijdje en was ook wederzijds. Er is mijns inzien maar één iemand in ons land die hem naar een hoger niveau kan tillen en dat is onze coach Dario”, vertelt CEO Jurgen Vanpraet, die nog twee spelers uit de G-League naar de Belgische kust haalt. De 24-jarige Amerikaan Breein Tyree (1m88) was vorig seizoen actief bij de Raptors 905 in Ontario en moet sterkhouder Phil Booth doen vergeten. “Een shooting guard die ons inderdaad aan Booth doet denken, maar hij is atletischer en sneller naar de ring. Hij speelde bovendien tot zijn zestiende in het nationale voetbalteam van de USA en heeft destijds nog toernooien afgewerkt in Europa. De Remco Evenepoel van het basketbal zeg maar”, lacht Vanpraet.

Negen Belgische spelers

Dinsdag arriveert ook de tweede Amerikaanse aanwinst Tre’Shawn Thurman aan zee. De 26-jarige forward (2m01) verdedigde vorig seizoen de kleuren van Stockton Kings in de G-League en stond in februari 2021 tweemaal op het parket met Team USA in de kwalificatiematchen voor Americup tegen de Bahama’s en Mexico.

“Een ander type speler dan Levi Randolph, maar voor ons een gelijkaardige catch, want Tre’Shawn wordt eveneens een spectaculaire speler die deel zal uitmaken van ons project. Met negen Belgen, twee Amerikanen en twee Nederlanders is ons roster compleet. Het zou een statement zijn om onze doelen te realiseren met zoveel spelers uit eigen land, wat al een hele tijd geleden is. Er wordt immers her en der wel eens geklaagd over de vele goedkopere buitenlanders in onze competitie, die niet ideaal zou zijn voor onze Belgische toppers. Wij willen absoluut het tegendeel bewijzen en laten hierbij niks aan het toeval over. Onze staff werd bovendien aangevuld met Bruno Verbeke, die het conditionele aspect voor zijn rekening zal nemen. We hebben voorts ook veel inspanningen gedaan om wat jonge talenten toe te voegen aan onze basketschool, waarmee we stilaan opnieuw een stap hogerop willen zetten. We geloven rotsvast in hun kwaliteiten en zien een vijftal jongeren staan te popelen om de aansluiting te maken met de hoofdmacht”, aldus Vanpraet.