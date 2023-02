Filou Oostende pakt de leidersplaats na winst in topper tegen Antwerp Giants: “Fantastische wedstrijd”

Wat. Een. Wedstrijd. De onvervalste topper tussen landskampioen Filou Oostende en Antwerp Giants, coleiders in de betFIRST BNXT League, was er eentje om van te smullen. Niet enkel in een volgepakte en uiterst sfeervolle COREtec Dôme, maar ongetwijfeld ook voor de basketliefhebbers voor de buis. Propaganda voor het Belgische basketbal, dat dankzij de inspanningen van beide clubs in de lift zit. De eerste confrontatie tussen Oostende en Antwerpen dit seizoen kende geen winnaar na de reguliere speeltijd (72-72) en ook na de eerste verlenging bleven de bordjes in evenwicht (83-83). Van dan af aan werd het een pure uitputtingsslag waarin de kustploeg finaal aan het langste eind zou trekken. Woensdag staan ze opnieuw tegenover elkaar en in maart prijken beide teams op de affiche van de bekerfinale. Dat belooft!

“We wisten tegenover een heel sterk team te zullen staan en dat is ook zo gebleken”, vertelt Breein Tyree, die negen keer foutief werd afgestopt en goed was voor 21 punten in 36 minuten. “Antwerp heeft ons hard doen werken om de punten in eigen huis te houden. Woensdag ontmoeten we elkaar terug en het zal ongetwijfeld opnieuw een heuse strijd worden”, aldus Tyree.

Defensie

“Fantastische wedstrijd voor iedereen die van deze sport houdt”, aldus coach Dario Gjergja, die nog geen beroep kon doen op zijn kapitein Dusan Djordjevic, Simon Buysse en Tre’Shawn Thurman. “Er zitten nog wat ups en downs in ons spel, maar dat valt deels te wijten aan het feit dat we over een erg jonge spelerskern beschikken. We kregen immers de kansen om de wedstrijd vroegtijdig in ons voordeel te beslechten en lieten het na door een aantal balverliezen. Bovendien plukte Antwerp te veel offensieve rebounds, wat ons zuur opbrak. We moeten die constante nog zien te vinden in ons spel, want tegen zo’n atletisch team kun je nooit op je lauweren rusten. De verdediging is en blijft de sleutel tot het succes en dat was ook nu niet anders. Woensdag willen we die eerste plaats in het klassement veilig stellen met het oog op de volgende fase van de competitie”, klinkt het tot besluit.