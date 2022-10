Filou Oostende ontvangt Turkse topclub Galatasaray Nef: “We zitten in een stevige poule”

Na de winst in de Supercup en het verzekeren van een plaats bij de laatste zestien in de Belgische beker met de zege afgelopen zaterdag bij LDP Donza A staat Filou Oostende woensdagavond voor de eerste echte test van het nieuwe seizoen met de komst van het Turkse Galatasaray Nef. De start van de zevende campagne op rij in deze Europese competitie voor het team van coach Dario Gjergja. In poule C neemt de kustploeg het op tegen Hapoel Holon uit Israël, Legia Warschau uit Polen en Galatasaray Nef. Op de officiële website van de Champions League blikken vier experts vooruit op het nieuwe seizoen en zijn ze het er roerend over eens dat de Turkse topclub één van de favorieten is voor de hoofdprijs. “Ze lieten vorig seizoen al zien wat ze in hun mars hebben en met de komst van Dylan Ennis, Angelo Caloiaro, Raymar Morgan en Braian Angola (ex-Oostende) hebben ze momenteel zowaar een BCL All-Star team”, aldus Igor Curkovic, auteur van de website. De zestienvoudig kampioen van Turkije is er voor de derde keer bij en strandde vorig seizoen, net als Oostende, in de Round of 16. De manschappen van Gjergja zullen meteen weten waar ze aan toe zijn.

“Net als vorig jaar zitten we opnieuw in een uiterst sterke poule”, vertelt de Kroatische succescoach. “Jammer dat de groep slechts uit vier clubs bestaat, want voor ons team en vooral de onervaren jongens zou het veel beter zijn om in het vroegere systeem van acht teams te kunnen spelen. We zullen wat tijd nodig hebben, maar dat is er nu eenmaal niet. In principe hebben we zo’n honderd dagen voorbereiding nodig en komen dit soort wedstrijden dus eigenlijk te vroeg”, aldus Gjergja.

Stijgend aantal abonnees

Er wordt woensdag heel wat volk verwacht in de COREtec Dôme voor het duel tegen Galatasaray Nef. “Een vijfhonderdtal Turkse supporters uit binnen- en buitenland hebben reeds hun ticket aangeschaft”, vertelt CEO Jurgen Vanpraet. “Die zullen ongetwijfeld voor veel lawaai en sfeer zorgen, maar wij zullen heel wat weerwerk bieden. In tegenstelling tot de sterke daling wat het aantal toeschouwers betreft in het voetbal, zien wij het aantal abonnees stijgen met maar liefst vijftien procent. Voor het eerst in de clubgeschiedenis introduceren we vlaggen en zullen we de komende weken voor een heuse beleving zorgen bij elke thuismatch. De verlichting wordt aangepakt en we leggen de laatste hand aan een museum. De prestaties van onze nationale teams moeten de katalysator vormen voor meer aandacht voor de sport in ons land. Door die extra beleving en een aantrekkelijk familiaal karakter hopen we nog meer volk aan te trekken. We zien veel goesting bij de mensen en de bedrijven om van het topbasket aan zee te komen proeven. De wedstrijden in de Champions League zullen we bovendien spelen in bijzondere truitjes met als hoofdpartner Kasteelbier, het andere pareltje van Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck”, klinkt het tot besluit.