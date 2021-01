Filou Oostende met de vingers in de neus naar de halve finale: “Statement gemaakt tegen de Giants”

Filou Oostende heeft zich zondagmiddag moeiteloos geplaatst voor de halve finale in de beker van België na een nieuwe overwinning tegen Antwerp Giants. De landskampioen vernederde de Sinjoren in een sterk eerste quarter, waarna van een wedstrijd geen sprake meer was.

Het team van coach Dario Gjergja stak vorige vrijdag al een bonus van negen punten op zak na de 64-55-zege in de heenmatch. Het ticket voor een plek bij de laatste vier leek toen nog voor beide teams binnen handbereik, maar niets bleek echter minder waar. Oostende stak met een 0-9 via Djordjevic, Welsh en Mwema furieus van wal en greep de aangeslagen thuisploeg meteen bij de keel. Van de zeven scores aan honderd procent bij 2-16 ging het pijlsnel naar 2-21 en zowaar 7-31(!) in de aanvangsfase van het tweede quarter. Het was hierin iets meer dan vijf minuten wachten op een eerste korf van de geparkeerde Giants, die met het schaamrood op de wangen richting kleedkamer trokken voor de rust (21-39).

Fouten afgestraft

Oostende kon het zich na de kampwissel zelfs permitteren om de teugels te laten vieren, waardoor de Sinjoren wisten te milderen tot negen punten (36-45). Met Gillet en Mwema aan het roer werd het tempo weer iets opgedreven en dat resulteerde in een nieuwe twintigpuntenkloof (36-56), waardoor ook de vierde confrontatie deze maand in het voordeel van de kustploeg zou beslecht worden (58-63). “Wij waren goed voorbereid voor deze topaffiche, al had ik zelf toch ook meer tegenwind verwacht van dit Antwerpen”, vertelt Keye van der Vuurst de Vries, goed voor 4 punten en drie assists. “We voerden de opdrachten uit en straften hun fouten genadeloos af. Het nieuwe jaar kunnen beginnen met een vier op vier tegen één van onze grootste concurrenten is natuurlijk altijd lekker”, aldus de Nederlandse spelverdeler.

Verdienste van de coach

“Een eerste quarter zoals ik er nog niet veel heb meegemaakt”, vult ex-Giant Jean-Marc Mwema aan. Met 14 punten en 6 rebounds was de Belgian Lion opnieuw één van de uitblinkers bij Oostende. “Ondanks de voorbije zeges tegen de Giants was er van concentratieverlies geen sprake. De verdienste van onze coach, die de groep altijd scherp weet te houden. We waren erop gebrand om ook dit duel te winnen en dus niet enkel de halve finale van de beker te bereiken. Ik meen te mogen stellen dat we met een vierde overwinning op rij tegen dit Antwerpen een statement hebben gemaakt, al schrijf ik hen zeker nog niet af voor de strijd om de titel. De situatie kan er binnen enkele maanden immers weer compleet anders uitzien. Hoe dan ook stappen wij straks met een uiterst goed gevoel de bus op”, besluit Mwema.

Filou Oostende staat in de halve finale van de beker van België tegenover Aalst. De heenmatch wordt op vrijdag 5 februari in eigen huis afgewerkt. De terugmatch staat gepland op zondag 7 februari in het Forum.