Filou Oostende kent Europese tegenstanders: “Zware, maar mooie poule”

basketbal bnxt-leagueIn het Zwitserse Mies vond donderdag de loting plaats voor de zevende editie van de Basketball Champions League. Landskampioen Filou Oostende neemt het in de reguliere fase van de competitie in groep C op tegen het Turkse Galatasaray Nef, Hapoel Holon uit Israël en het Poolse Legia Warschau.

Filou Oostende pakte afgelopen seizoen een elfde landstitel op rij, de 23ste in de clubgeschiedenis, en staat begin oktober voor een nieuw Europees avontuur in de Basketball Champions League. Meer dan 70 clubs toonden interesse voor deelname, waarvan er 52 uit 29 Europese landen werden geselecteerd door de raad van bestuur. Naast de achttien landskampioenen vinden we ook zeven nationale finalisten terug in het deelnemersveld. Na de kwalificatieronde vangt de reguliere competitie aan op 4 oktober met 32 teams, verdeeld over acht poules van vier. Het ‘Patrick Baumann House of Basketball’ vormde donderdagvoormiddag het decor voor de loting, bijgewoond door CEO Jurgen Vanpraet.

“Dit is een zware maar zeer mooie loting voor Oostende”, aldus Vanpraet. “Naast de Poolse kampioen Legia Warschau treffen we met Galatasaray en Holon twee absolute kleppers, klassiekers in het Europese basketbal. We staan voor een heuse uitdaging, maar zijn ambitieus en mikken resoluut op een ticket voor de volgende ronde. Op commercieel vlak krijgen we ook enkele knappe affiches te zien, wat uiteraard mooi meegenomen is voor onze supporters.” Oostende is één van de slechts vijf clubs die straks voor het zevende jaar op rij zal deelnemen aan de Champions League. “Een mooie eer voor ons club, zeker als je weet dat er intussen al 145 teams actief zijn geweest in deze competitie. Het niveau blijft overigens toenemen, want de interesse was bijzonder groot. Bovendien zullen er straks slechts vier clubs doorstoten vanuit de kwalificaties naar de poulefase”, vertelt Vanpraet.

Voorbereiding

Coach Dario Gjergja zal komend seizoen geen beroep meer kunnen doen op zijn sterkhouders Levi Randolph en Mikael Jantunen. Randolph zette vorige week zijn handtekening bij het Israëlische Hapoel Jeruzalem, terwijl Jantunen zijn geluk gaat beproeven in het Italiaanse Treviso. “Traditiegetrouw maken we geen overhaaste beslissingen en wachten we nog even af. We hebben uiteraard wat spelers in ons vizier en hebben al wat verkennende gesprekken gevoerd. De basis van onze kern blijft hoe dan ook behouden, maar we zullen logischerwijze opnieuw enkele nieuwe gezichten te zien krijgen. De medische testen staan gepland op 8 en 9 augustus, waarmee we meteen ook de voorbereiding aanvatten. Er staan reeds enkele oefenwedstrijden op de planning. We zullen onder meer tegen het Duitse Bonn en het Franse Le Portel spelen. Onze voorbereiding op de BNXT-League sluiten we af met een week in het Kroatische Zadar, waar we tegen drie eersteklassers zullen spelen. Een goedgevuld oefenprogramma, waarmee we ons zullen klaarstomen voor het grote werk”, klinkt het tot besluit.

Oostende speelt op 2 oktober uit bij Antwerp Giants. Op vrijdag 7 oktober volgt de topper op bezoek bij Kangoeroes Mechelen. De eerste thuismatch van Oostende staat gepland op zaterdag 15 oktober, tegen Aalst.