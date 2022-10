Filip Vercruysse verlengt in Eindhoven nationale marathontitel: “Ik hou van kampioenschappen”

AtletiekTwee weken nadat hij in Berlijn zijn persoonlijk record op de marathon aangescherpt had tot 2u16.05, heeft Filip Vercruysse nu ook met succes zijn nationale titel op deze mythische afstand verlengd. In Eindhoven liep hij naar een chrono van 2u20.05 en hield daarmee twee andere West-Vlamingen, Gerd Devos en Simon Mestdagh, respectievelijk 12 en 48 seconden achter zich. “Berlijn was zo mooi en zo positief geweest, dat ik mezelf nog eens wou testen”, klinkt het.

Filip Vercruysse (39) heeft er een heel succesvolle zomer opzitten. Op de piste verbeterde hij met 8.39.50 op de 3000m en 14.35.80 zijn persoonlijke records, maar wat hij op de weg liet zien was nog straffer. Begin april klokte hij in Berlijn op de halve marathon een bijzonder knappe 1u05.15 en twee weken geleden liep hij opnieuw in Berlijn naar een besttijd van 2u16.05 op de marathon. “De ervaring in Berlijn was zo positief en plezant, dat ik zin had om mezelf nogmaals te testen”, zegt hij. “In Berlijn lag de focus vooral op de chrono, maar eigenlijk loop ik liever in competitie.”

Afvallingswedstrijd

De wedstrijd in Eindhoven werd dan ook een mooie competitie. Al heel vlug zonderde zich een groepje met alle Belgische favorieten af en werd het een grote afvallingswedstrijd. “Tot rond kilometer 26 bleven we samen met het groepje favorieten. Het tempo dat gelopen werd, kon ik relatief gemakkelijk volgen. Toen de Fransman Florian Carvalho versnelde, voelde ik me voldoende sterk om met hem mee te schuiven. Op die manier sloeg ik een kloof met de rest van het Belgische peloton”, gaat hij verder.

Kipchoge

Uiteindelijk kreeg de atleet van FLAC het in het slot van de wedstrijd nog behoorlijk moeilijk. “De wedstrijd voelde een stuk zwaarder aan dan in Berlijn. Tijdens de laatste tien kilometer heb ik een aantal keer aan Kipchoge gedacht om kalm te blijven, om de pijnlijke kuiten te vergeten en om gewoon te blijven vechten tot op de streep. In tegenstelling tot Kipchoge in Berlijn, kon ik hetzelfde tempo in de laatste vijf kilometer niet meer aanhouden, maar uiteindelijk was het toch voldoende om als eerste te finishen en om mijn nationale titel van 2021 te verlengen”, besluit hij.

