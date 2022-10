Filip Vercruysse loopt PR tijdens de marathon van Berlijn: “Wedstrijd verliep zo goed als perfect”

De marathon van Berlijn van vorig weekend gaat de geschiedenis in als de recordrace van het fenomeen Eliud Kipchoge. De 37-jarige Keniaan liet immers een nieuw wereldrecord van 2u01.09 noteren. In de schaduw van die prestatie liep ook Vlamertingenaar Filip Vercruysse een nieuw persoonlijk record optekenen. De atleet, aangesloten bij FLAC, liep naar een tijd van 2u16.05. “De wedstrijd verliep eigenlijk zoals je het vooraf in je hoofd hebt”, zegt hij. “Ik kon aansluiten bij een groepje dat van plan was om ergens in de 2u15 te eindigen. Halfweg kwam ik door na 1u07.56 en dat voelde heel comfortabel aan. De beleving langs het parcours was ook fantastisch en daardoor vergat ik soms dat ik aan het lopen was.”

Negende West-Vlaming aller tijden

Uiteindelijk finishte Vercruysse na 2u16.05. “De laatste kilometers stond ik een beetje geparkeerd. Had ik het groepje, met daarin de eerste vrouw, nog wat langer kunnen volgen, dan zat er allicht een tijd onder de 2u16 in. Maar goed, dat houden we dan voor de volgende keer. Ik had in ieder geval mijn doel om mijn persoonlijk record te verbeteren bereikt. Bovendien deed ik zes seconden beter dan Poperingenaar Walter Van Renterghem, die deelnam aan de Olympische Spelen van 1972 en met 2u16.11 negende stond op de West-Vlaamse ranglijst aller tijden. Ik ben blij dat ik nu zelf in die top tien sta. Het gevoel tijdens de marathon van Berlijn was zo positief dat ik in gelijkaardige weersomstandigheden en met nog wat bijkomende trainingsaccenten misschien wel een chrono van 2u15 aankan.”

Evenwicht

Filip Vercruysse woont momenteel in Berlijn waar hij werkt aan een onderzoeksproject van de Technische Universiteit van Berlijn. “Dat project is ondertussen afgerond en daardoor had ik de afgelopen maanden wat meer vrijheid om me voor te bereiden op deze marathon. Mijn voorbereiding is bijna perfect verlopen. Ik heb heel constant kunnen trainen en zonder blessures. Samen met een aantal vrienden ben ik ook een maand naar Sankt-Moritz getrokken. Daar hebben we vriendschappen voor het leven gesmeed en ik realiseerde me nogmaals dat het uiteindelijke resultaat minder belangrijk is dan de weg ernaar toe en de mensen die je tegenkomt onderweg. Ik vind nog steeds een goed evenwicht tussen het lopen en het simuleren van neuronale netwerken. Lopen geeft me een sociaal leven, waarbij ik mijn hoofd kan ontspannen, en het onderzoek stimuleert me intellectueel en houdt de druk weg van het lopen,” besluit hij.

