Filip Vercruysse loopt PR op marathon van Valencia: “Leuk dat ik op mijn 37ste mijn ambities nog kan waarmaken”

Estée Cattoor (OH Leuven): “Stilletjes droom ik ervan om Red Flame te worden”

8 december Tieners die schitteren in de Jupiler Pro League? Dan denken we aan Charles De Ketelaere, Yari Verschaeren of Aster Vranckx. Maar ook in de ‘Super League’ bij de vrouwen spelen tieners zich in de kijker. Estée Cattoor uit Maldegem is zo’n raspaardje. 16 pas, maar toch draait ze volop mee op het hoogste niveau, bij OHL Leuven notabene. Op het veld is Cattoor snel en dribbelvaardig en dat hoopt ze komende vrijdag in Gent te laten zien. En erbuiten toont ze zich met woorden haast even vaardig als met de bal.