Filip Vercruysse (FLAC) loopt marathon van Valencia : “Moeilijk te zeggen waar ik zal stranden”

Filip Vercruysse maakte begin oktober op het BK 10km indruk door zilver te pakken bij de masters +35 in een tijd van 30.15. Een week later deed hij in het Duitse Trier nog beter met een tijd van 29.56 en daarmee dook hij voor het eerst in zijn carrière onder de dertig minuten. “Ik had op beide wedstrijden een heel goed gevoel en ik hoopte die lijn door te trekken tot Valencia”, zegt hij. “Jammer genoeg kwam ik drie weken geleden behoorlijk zwaar ten val tijdens een afdaling en heb ik mijn enkel zwaar verzwikt. Ik heb een week niet kunnen lopen en nu is dat goeie gevoel een beetje weg. Ik weet dan ook niet goed wat ik zondag moet verwachten. Ik hoop onder mijn persoonlijk record van 2.18.36 te duiken, maar het wordt afwachten.”

Sterk deelnemersveld

“Vorig jaar nam ik al deel in Valencia en ik vind het een heel mooie wedstrijd met ook altijd een heel sterk deelnemersveld. Ik heb lang gewacht om mijn deelname in Valencia te bevestigen, want eigenlijk wou ik liever in Berlijn lopen”, aldus de geboren Vlamertingenaar. “Die marathon werd echter geannuleerd en daarom heb ik toch gekozen voor Valencia.”

“Je merkt aan alles dat de organisatie heel veel moeite doet om de wedstrijd te kunnen laten plaatsvinden. Bij aankomst in Spanje moet je een negatieve coronatest kunnen voorleggen en twee dagen voor de wedstrijd volgt er nog een test die door de organisatie wordt betaald”, weet Vercruysse. “We mogen ook enkel ons hotel verlaten om te trainen. Het deelnemersveld is indrukwekkend, want voor veel atleten is het zowat de laatste kans om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen.”

Twee passies

Filip Vercruysse woont en werkt sinds 2014 in Berlijn waar hij als onderzoeker werkt aan de universiteit. “Onderzoek en lopen zijn mijn twee grote passies. De combinatie is niet evident, maar ik kan ook niet kiezen tussen de twee. Op het vlak van lopen wil ik mijn grenzen aftasten en dat is bij mijn job als onderzoeker niet anders. Onderzoek is immers ook een boeiend en oneindig leerproces zonder limieten. Het is altijd zaak om een goed evenwicht tussen mijn beide passies te vinden”, besluit hij.