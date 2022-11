Filip Pezelj met ARB Hamme naar 1/8 finale van beker: “Ik heb nauwelijks iets gezien van de match”

Twee spelers liepen in de kijker bij de Hammenaren. Isaias Furtado liet zien dat hij kwaliteiten heeft. De Portugees scoorde na een lastige periode in de familiale sfeer twee keer en was ook nog goed voor één assist. Filip Pezelj was de tweede speler voor wie een hoofdrol was weggelegd, maar dan een negatieve. De Kroaat blesseerde zich al na tien minuten. Verder onderzoek zal de komende dagen moeten uitwijzen hoe erg het gesteld is met zijn enkelletsel.

Omgeslagen enkel

Filip Pezelj kon maar half genieten van de logische bekerwinst. “Voor de thuisploeg was deze bekermatch een hoogtepunt van het seizoen. Zij wilden zich absoluut bewijzen tegen een eersteklasser. Spijtig genoeg heb ik nauwelijks iets gezien van de match. Na tien minuten sloeg ik mijn enkel om. Meteen was het game over voor mij. Na het voorval werd ik onmiddellijk verzorgd door onze kinesist. De komende dagen zal moeten blijken hoe erg de schade is. Een blessure komt nooit gelegen, maar op dat vlak kon het alvast slechter. Volgend weekend spelen we niet. Een week later trekken we naar Anderlecht, maar dan ben ik geschorst. Ik kreeg immers mijn derde gele kaart. Ik heb dus drie weken tijd om helemaal te herstellen. Moet kunnen. Ik ben wel blij dat we opnieuw kunnen aanknopen met de zege na ons gelijkspel tegen Bilzen. Toen kende de ploeg een collectieve offday.”

Pula

Filip Pezelj keek de voorbije dagen al uit naar Anderlecht, maar om een heel andere reden. “Anderlecht komt in de Elite Round van de Champions League uit tegen Pula. Dat is een mooi stadje in mijn geboorteland Kroatië. Ik ken de ploeg goed en wil de Anderlechtenaren waarschuwen dat ze Pula maar beter niet kunnen onderschatten. De ploeg bestaat nog maar twee jaar. Na de promotie verloren ze vorig seizoen in de Kroatische play-offs nipt met 3-2 van Makarska. Beide ploegen spelen nu Europees. De coach en de doelman komen uit Bosnië. Naast een aantal sterke Kroaten beschikt Pula ook nog over twee Argentijnen.”