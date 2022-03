Filip Dewulf zet schouders onder padel MTC Leopoldsburg: “Het is een passie geworden”

Het tennisracket van Filip Dewulf, in 1997 goed voor een 39ste plaats op de ATP-lijst en halve- en kwartfinalist op Roland Garros in 1997 en 1998, bleef na zijn laatste internationale optreden in maart 2001 zo goed als onaangeroerd. Net als zo vele anderen leerde hij tijdens corona het populaire padel beter kennen. “Padel is inderdaad een passie geworden”, aldus Dewulf, die een P700-klassement achter zijn naam heeft. “Ik trad vorig seizoen in de interclubcompetitie aan voor Tessenderlo en nam ook deel aan een toernooi, maar het is wel degelijk de bedoeling om nog meer in actie te komen. Op technisch en tactisch vlak heb ik nog een pak te leren. Dat is net het uitdagende. Bij tennis viel er nog bitter weinig progressie te maken (lacht). Op dit moment speel ik nog wat te veel tennis op het padelterrein. Als ik een opening zie is de verleiding dikwijls nog groot om te hard tegen de bal te slaan. Gelukkig kan ik met degelijk volleywerk het één en ander goedmaken.”