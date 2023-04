Filip Cornelis en Zaffelare zijn kanshebber op nacompetitie: “Eindronde zou mooi zijn, promotie vergiftigd geschenk”

D’Hollander en Zulte Waregem in Eupen voor hun waarheid: “Mooi wordt het niet, alleen winnen telt”

Zou Frederik D’Hollander goed geslapen hebben, in het afzonderingsoord van Zulte Waregem in Oost-België? Vandaag staat Essevee aan de Eupense Kehrweg voor het kapblok. Na elf wedstrijden na elkaar niet gewonnen te hebben, MOET de fusieclub drie punten mee naar huis grissen als het zich vanavond op de terugweg naar de Gaverbeek nog een eersteklasseclub wil noemen. “De match van de waarheid? Do or die? De allerlaatste kans? Noem het hoe je wil, wij weten wat ons te doen staat”, zei coach D’Hollander gisteren voor het vertrek van zijn team.