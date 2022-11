Filip Cornelis draait met Zaffelare vlot mee in subtop: “Proberen bevestigen na uitzonderlijk seizoen”

SV Zaffelare gaf zondag een 0-2-voorsprong uit handen en verloor met 4-2 van KV Sint-Gillis. Ondanks de nederlaag staat de ploeg van Filip Cornelis op een degelijke zevende plaats in tweede provinciale C.

In tweede provinciale C stond SV Zaffelare zondag na dertig minuten spelen eventjes derde. Door een 0-2-voorsprong wipte het virtueel over tegenstander KV Sint-Gillis. Een uur later stapte Filip Cornelis alsnog puntenloos van het veld. “Natuurlijk zijn we ontgoocheld”, begint de coach.

“We hebben het gevoel dat de best voetballende ploeg niet is beloond voor wat het bracht. We proberen altijd ons eigen spel te spelen en kwamen op een mooie manier 0-2 voor. Na die voorsprong zijn we vergeten om die lijn door te trekken. Met Jonas Rogge heeft Sint-Gillis dan iemand in huis om de ploeg over de streep te trekken.”

Plezier beleven

De nederlaag maakte een eind aan de drie opeenvolgende overwinningen tegen Beervelde, Dendermonde en Kruibeke. Zo staat Zaffelare na tien speeldagen zevende, op vier punten van het podium. “Dat is onze ambitie niet”, verzekert Cornelis. “Wij proberen in de eerste plaats goed voetbal te brengen. Op die manier pak je meer punten op lange termijn en beleef je het meeste plezier als voetballer.”

“Zo maakten we vorig jaar een prachtig seizoen mee, want we streden tot de laatste speeldag mee voor een plaats in de eindronde naar eerste provinciale. Bevestigen na dat uitzonderlijke seizoen is al moeilijk genoeg. Zestien punten na tien matchen is een mooi gemiddelde. Daarmee zijn we op koers om even goed te doen. Met de linkerkolom zullen we al zeer tevreden zijn.”

Uitkijken naar topper

De eerstvolgende duels zijn er twee op eigen veld. Zaffelare krijgt achtereenvolgens White Boys en Kallo op bezoek, respectievelijk elfde en tiende. “Na het puntenverlies van afgelopen weekend willen we opnieuw aanknopen met een overwinning, zeker in eigen huis.”

“Na dat tweeluik trekken we naar Sinaai, dat eerste staat. Daar kijken we ook al naar uit, omdat Zaffelare dan altijd iets meer kan. Zo wonnen we vorige week verdiend op Kruibeke, dat ook een hele goede ploeg heeft. Tegen dat soort tegenstanders kunnen wij ook goed voetbal brengen.”

Tweede provinciale C: SV Zaffelare - White Boys: zondag 13 november, 15 uur