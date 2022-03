Filip Comptaert is de nieuwe coach van Eendracht Hooglede: “Geen foutmarge meer indien we nog eindronde willen halen”

In derde provinciale C staan de Hoogledenaars momenteel op een achtste plaats met 37 punten. Zondag moesten de Hoogledenaars met 0-2-cijfers het onderspit delven tegen de ongenaakbare leider Dosko Beveren. De eerste opdracht voor de 47-jarige Roeselarenaar Filip Comptaert. “Een onverwachte terugkeer in het voetbal”, stelt Filip Comptaert. “Als de trein echter passeert, moet je er zien op te springen en dat deed ik dan ook. Vorige week woensdag kwam ik met het bestuur van Eendracht Hooglede tot een overeenkomst, donderdag was ik al aanwezig op de training en zondag werd het mijn eerste match als coach van Eendracht. Ik blijf normaliter ook volgend seizoen op post als coach van Hooglede maar in onderling overleg lassen we toch op het einde van het seizoen een evaluatiemoment in.”

Voldoende kwaliteit voor handen

“Mijn eerste indruk over mijn nieuwe ploeg was positief. We speelden tegen Dosko Beveren een meer dan verdienstelijke match maar maakten de kansen niet af. Direct van start gaan tegen een topper als Dosko Beveren is ook geen sinecure maar ik zag alvast een snedig en gemotiveerd Eendracht Hooglede aan het werk. Voor derde provinciale is er voldoende kwaliteit voor handen en moet het halen van een eindronde zeker nog mogelijk zijn. In de stand staan we nu in de middenmoot gepositioneerd maar is alles nog speelbaar. De kloof met Aalbeke, de vijfde in de stand, bedraagt amper drie punten en met nog zeven matchen te gaan, is alles nog mogelijk. We zijn klaar om een stevige eindsprint in te zetten en voor ons worden het hopelijk nog zeven cupmatchen. Indien we die eindronde willen halen, kunnen we ons geen foutmarge meer veroorloven. Zondag trekken we naar SV Kortrijk, dat één puntje meer telt. Bij winst kunnen we alvast al een plaatsje winnen in de stand. We gaan er alvast met zijn allen vol voor!”