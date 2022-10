Filip Comptaert (Eendracht Hooglede): “Promotie naar tweede provinciale is het doel”

Bij Eendracht Hooglede nam de ervaren Filip Comptaert vorig seizoen een achttal matchen voor het einde van de competitie de trainerstouwtjes in handen. “We haalden nog de eindronde maar misten finaal die promotie naar tweede provinciale”, stelt Filip Comptaert, met een voetbalverleden bij vooral SV De Ruiter. “Dit seizoen is het promoveren naar tweede provinciale het hoofdobjectief en dan het liefst via de kortste weg en dat is de titel. Die ambities hebben we dit seizoen nooit onder stoelen of banken gestoken maar uiteraard moet er ook wekelijks tiijdens de matchen kleur bekend worden.”

Ongeslagen

“Tot dusver zitten we alvast mooi op schema: we wonnen zes van onze acht partijen en op het veld van het sterke Dikkebus en op Komen speelden we gelijk. Met die 20 op 24 zijn we dan ook best tevreden. We hebben al een kleine voorsprong op de concurrentie uitgebouwd. Gits staat tweede en dat is toch een aangename verrassing. Dikkebus staat op vier punten en de volgende achtervolgers moeten al tegen een kloof van zeven punten opkijken. Het loopt dus lekker maar uiteraard zijn we nog maar acht speeldagen ver. Wekelijks zullen we er honderd procent moeten voor gaan want elke tegenstander is gemotiveerd om de leider onderuit te halen. Komend weekend ontvangen we Sporting Keiem en dat is een opponent die we zeker ook niet mogen onderschatten.”