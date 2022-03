Fil Vervoort speelt degradatieduel met De Kempen: “De voorbije maanden waren een unieke leerschool”

De Kempen was vorige week op bezoek bij Racing Mechelen, en mocht op het veld van de leider terugblikken op een meer dan behoorlijke prestatie. In dergelijke wedstrijden is niet alleen een constante focus nodig, een beetje geluk kan voor de underdog in dergelijke ontmoetingen ook geen kwaad. “Achteraf bekeken was het gevoel, ondanks de 2-1 nederlaag, niet eens zo slecht”, reageert Fil Vervoort. “Heel de wedstrijd hebben we vanuit een heel goede organisatie gespeeld, waardoor Mechelen aan bijzonder weinig kansen kwam. Maar twee stilstaande fasen waren uiteindelijk beslissend.”

Sfeer

De prestaties van De Kempen waren de voorbije weken meer dan behoorlijk. In een situatie waarin de Tielense formatie zit, is het heel belangrijk om een reeks van overwinningen neer te zetten. “Het is al verschillende keren ‘net niet’ geweest”, geeft de centrale verdediger mee. “We trekken ons op aan het gegeven dat alles nog mogelijk is. Anderzijds zijn we er ons van bewust dat de tijd begint te dringen. Ondanks alles is de sfeer in de groep bijzonder goed.”

Ervaring

In de heenwedstrijd boekte De Kempen in Heikant zijn eerste overwinning (0-1) van het seizoen. Een succes dat de weken nadien geen verlengstuk kreeg. Het was een duel waarbij Fil Vervoort nog niet in de kern zat. “Ik heb de eerste maanden van het seizoen bij de B-ploeg gespeeld”, zegt de Gierlenaar. “Toen Paul Vets als trainer de overstap van de B-ploeg naar de A-ploeg maakte, ben ik in de ploeg gekomen. Uiteindelijk zijn de voorbije maanden voor mij heel leerrijk geweest. Als jonge verdediger kom je in derde nationale B in aanraking met aanvallers die heel veel voetbalwatertjes hebben doorzwommen. Een betere leerschool bestaat er niet.”

Lees ook: meer voetbal in derde nationale B