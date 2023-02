Figo Suffys en Oostkamp kloppen Westhoek na doelpuntenkermis: “Conditioneel maken wij in de slotfase vaak het verschil”

“Westhoek heeft ons in de positieve zin verrast”, vertelt Figo Suffys. “Ze speelden erg gretig en brachten bijwijlen goed voetbal op de grasmat. Het verbaast ons een beetje dat ze voorlaatste in de rangschikking staan. Ze startten een pak scherper dan ons en kwamen dan ook al snel op voorsprong. We herpakten ons, maar de match ging goed op en neer. Tot twintig minuten voor het einde waren de verschillen klein. In de slotfase kwamen onze fysieke en conditionele overmacht echter bovendrijven. Op die manier maakten we dit seizoen al vaak het verschil in het laatste halfuur en dat was tegen Westhoek eveneens het geval. Zelf was ik goed voor de 4-3, toen ik op het middenveld een bal onderschepte en de bal vervolgens diep stuurde op de linkerflank. Ik infiltreerde mee naar de vijandelijke linies en kreeg de bal terug aangespeeld, waarna ik één op één op de bezoekende doelman de bal in doel wist te stiften. Mijn eerste doelpunt van het seizoen, wat enorm veel deugd doet.”