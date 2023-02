Fien De Paepe ziet dat Carbonbike Giordana voort blijft groeien: “Vorig seizoen stonden onze dames op het podium van elk Belgisch kampioenschap”

Fien De Paepe is de bezielende kracht achter de ploeg. Ze is tevreden over de voorbije maanden. “Via Julien Van den Brande konden we Carbonbike Giordana aantrekken als sponsors. Deze winter zijn er zes dames gebleven en negen mannen. Enkel David Desmecht is daar vertrokken. Bij de dames mochten we vijf nieuwe gezichten verwelkomen. Geweldig veel veranderd is er dus niet. Bij de heren konden we wel Brent Van Mulders binnenhalen. Dat vind ik toch wel een straffe transfer. Brent is intelligent en besefte dat hij plezier moest blijven beleven aan zijn sport en niet mocht aanmodderen. Als streekrenner (Van Mulders woont in Asse, red.) is hij een extra troef.”

Volledig scherm De mannen verbleven de voorbije dagen op stage in Spanje. © RV

Veel overwinningen

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen konden renners van Carbonike Giordana fraaie resultaten voorleggen. Fien De Paepe bevestigt. “In totaal behaalden we vorig seizoen drieëndertig overwinningen. Het leuke bij de mannen was dat de overwinningen netjes gespreid waren over meerdere renners. We waren niet afhankelijk van één topper. Bij het vrouwenteam is het verhaal gelijkaardig. Vorig seizoen stonden onze dames op het podium van elk Belgisch kampioenschap. Dat vind ik een geweldige prestatie. 2022 evenaren wordt zeer moeilijk, maar we willen met zijn allen de uitdaging aangaan.”

Volledig scherm Stijn De Bock (l.) en Wannes Heylen tonen de nieuwe uitrusting. © RV

Dubbel programma

Ook in het komende seizoen kan Carbonbike Giordana een mooi programma voorleggen. Fien De Paepe blikt vooruit. “Als clubteam kijken we toch uit naar de UCI-koersen waar we mogen starten. Daarbij kijken we ook al eens over de landsgrenzen. We openen in Brussel-Opwijk. Begin maart staan we aan de start van de GP Oetingen (1.1, red.). Het is voor de derde opeenvolgende keer dat we daar startrecht hebben verkregen. Dat wil toch wat zeggen. Bij de mannen liggen de zaken enigszins anders. Zij werken een regionaal programma af en kiezen voorts voor een aantal interclubs in de buurt. De Omloop van het Waasland is hun eerste grote afspraak. Wat later kijken we uit naar de GP Affligem.”

De renners

Dames: Fenna Vanhoutte, Elena Debouck, Jade Lenaers, Saartje Vandenbroucke, Dina Scavone, Chloe Greenwood, Zsofia Szabo (Hongarije), Laura Vainiopää (Finland), Fien De Wispelaere, Ariana Pruisscher (Nederland).

Mannen: Stef De Bock, Stijn De Bock, Wannes Heylen, Kenn Simon, Julien Van den Brande, Jens Teirlinck, Bart Pieters, Glenn Verlaecke, Pieter De Paepe, Brent Van Mulders.

