Fien Callens (VC Oudegem): “Zelfs na dit resultaat tegen Gent was ik tevreden met de mentaliteit van mijn team, het is nog niet gedaan”

volleybal liga A vrouwenNadat VC Oudegem een paar weken geleden de Belgische beker won, kreeg het team zondag een krachtig antwoord van VDK Gent. Tijdens de bekerfinale was de ploeg van coach Callens te sterk. Vorig weekend toonden de Gentse speelsters meer honger. Het bekerverlies moest zo snel mogelijk in de vergeethoek gespeeld worden. VDK Gent slaagde erin en won overtuigend met 0-3 na een mooie teamprestatie.

“De Gentse ploeg volleybalde inderdaad erg gretig”, moest Fien Callens na dit regionaal duel toegeven. “Ik ben wel tevreden met de mentaliteit van mijn team. Toch kenden we een aantal dipjes, iedereen had zo wel haar momentje waarop het even niet lukte. Zelfs met Nikita De Paepe weer op het veld - na haar voetblessure tijdens de vorige wedstrijd - bleek VDK Gent te sterk tijdens deze eerste eliminatiewedstrijd. Maar er komt volgende week nog een terugwedstrijd aan. Dan moeten wij trachten te antwoorden.”

“Het verschil was vooral merkbaar in de opslag en de verdediging”, vervolgt de trainer-coach van Oudegem. “Daardoor ontstonden er te weinig ideale situaties, waarin we voldoende variatie in onze aanvalsacties konden steken. Dat kostte ons de overwinning. We weten wat we volgende zaterdag beter moeten uitvoeren.”

Felice Vanassche - jammer dat zo’n speelster beslist heeft om na dit seizoen te stoppen met topvolleybal - zocht de oorzaak van de nederlaag in een lichte decompressie na de bekerwinst. “We kenden te veel problemen in verdediging en receptie”, verklaarde de aanvalster van Oudegem. “De Gentse ploeg toonde veel vastberadenheid. Iris Vandewielle en Julie Smeets scoorden aan een hoog percentage. We gaan trachten om dit resultaat volgende week recht te zetten. Het kan, dat hebben we tijdens de bekerfinale bewezen. De details die vandaag ontbraken, moeten we ombuigen naar winnende situaties.”

“Ik worstel nu al drie jaar met knieproblemen”, verduidelijkt Felice Vanassche om er een punt achter te zetten na dit jaar. “Steeds is er hoop op beterschap, maar de ellende blijft maar aanslepen. Dit seizoen wil ik nog in schoonheid afwerken. Hopelijk met een knalprestatie volgende week in Gent.”

