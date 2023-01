Fien Callens (VC Oudegem): “Zelfs na de confrontaties met Charleroi en Asterix Avo is het te vroeg om conclusies te trekken”

Het nieuwe kalenderjaar kan niet spectaculairder beginnen, want dit weekend staan ook de nummers drie en vier van het vrouwenvolleybal tegenover elkaar. Asterix Avo en VDK Gent kruisen zaterdag de degens en moeten bovendien volgende week hun Europese wedstrijden afwerken. De spanningsmeter gaat de hoogte in.

Studenten tegenover profspeelsters

“Inderdaad”, bevestigt Fien Callens. “Wij staan op de eerste plaats en Charleroi - weliswaar met een wedstrijd meer op de teller - staat met even veel punten op de tweede plaats. Pas na deze confrontatie en het duel tegen Asterix Avo zal er wellicht een beetje meer duidelijkheid zijn over de huidige krachtsverhoudingen. Na deze twee ontmoetingen wordt de heenronde afgesloten. We zijn nog niet halverwege. In deze fase van het seizoen is het te vroeg om conclusies te trekken.”

“We zijn erg fier op onze 19 op 21", rekent de trainer-coach van Oudegem uit. “Dat is een bonus die ze ons niet kunnen afpakken. Het grote gewicht van de competitie - de belangrijkste momenten - moeten nog komen. De winterstop was nodig. Ik denk dat alle ploegen een rustpauze konden gebruiken. Vorige maandag zijn we terug gestart. De feestdagen zijn voorbij, de kwaaltjes zijn verdwenen. Mentaal en fysiek zijn we knisperfris aan de trainingen begonnen.”

“Nu kunnen we cruciale stappen zetten”, kondigt Fien Callens aan. “De bedoeling is om nog meer te groeien met het team. Of dit voldoende zal zijn, dat zien we na de play-offs. Januari en februari zijn ieder jaar belangrijke maanden. Ik denk aan de examenperiode. Mijn studenten staan dit weekend tegenover de pure profspeelsters van Charleroi. Geloof me, de Waalse ploeg is sterk en bijzonder goed uitgebalanceerd.”