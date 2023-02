Fien Callens (VC Oudegem): “Wisselspeelsters zorgden voor verfrissing”

VolleybalVC Oudegem had woensdagavond de handen vol met de taaie repliek van Genk. Het was zwoegen om de Limburgse tegenstanders te verslaan. Coach Fien Callens moest zelfs op bijna al haar speelsters beroep doen. De inbreng van de wisselspeelsters bleek erg succesvol te zijn. Met de opgewaardeerde status van Oudegem - dankzij de knappe resultaten - komen alle teams nog meer gemotiveerd naar de sporthal aan de Ouburg.

“Er was aanvankelijk niet genoeg stabiliteit in het team”, verklaart coach Callens. “Ik zag een aantal missers en zelfs tien receptiefouten, iets wat we niet meer gewoon zijn. Daardoor verliep het spel rommelig. We hebben servicedruk nodig om onze organisatie optimaal te benutten en dat was er te weinig.”

Bizarre match

“Gelukkig zorgden de wisselspeelsters voor verfrissing”, analyseert de Oudegemse coach de vijfsetter. “Er kwam meer durf in de ploeg. Het liep almaar beter naarmate de wedstrijd vorderde. We kregen eindelijk grip op de Limburgers. Maar het was een bizarre match. Tevreden met twee punten, dat zeker. Ook content met de prestatie van de bankzitters. Binnen onze lange termijn visie is dat een goede zaak, maar ik had toch liever een puntje meer behaald.”

Genk kwam maar met negen speelsters naar Oost-Vlaanderen afgezakt. Bij hen zijn de wisselmogelijkheden miniem. “Dat hoeft geen nadeel te zijn”, weet Fien Callens. “Ik herinner mij dat wij een paar jaar geleden ook in dezelfde situatie stonden en op het einde hebben we nog een Europees ticket veroverd. Of je nu met negen of met twaalf bent. Iedere speelster moet leren om initiatief te nemen. Op training is het allemaal makkelijker dan op wedstrijd. Gezonde spanning en toenemende concurrentie duwen het hele team naar een hoger niveau.”

De opgekrikte spelkwaliteit zal inderdaad broodnodig zijn, want Oudegem staat nog voor vier zware opdrachten. Een dubbele verplaatsing naar Wallonië met Tchalou en Charleroi als opponenten. En de tweevoudige clash tegen Antwerpen en Asterix Avo. Dat zijn overduidelijk de twee ploegen in vorm. Voor de eindrangschikking en de bonuspunten bij de start van de play-offs moet nog hard geknokt worden.