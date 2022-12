Fien Callens (VC Oudegem): “Mijn speelsters hebben internationale wedstrijden nodig”

Volleybal CEV Challenge CupHet volleybalteam van Oudegem heeft de vorm te pakken. Dat demonstreerde ze tijdens de ontmoeting tegen Tchalou Volley. De Waalse ploeg - altijd een taaie tegenstander - verweerde zich zo goed mogelijk en reageerde fel in de eerste en de laatste set. Maar tegen het team van coach Callens viel zondagmiddag niets te rapen. Net voor de Europese verplaatsing naar Madrid is dit een geweldige opsteker voor de medeleiders in de competitie.

Met Van Sas terug aan de spelverdeling, in service en verdediging outstanding, en met Nikita De Paepe, hoog opverend met krachtige aanvallen, liep het bijzonder vlot tegen de langste ploeg van de Liga. “Dit was een aangename wedstrijd”, geeft Fien Callens aan. “We hebben tijdens de twee weken - zonder wedstrijd - hard gewerkt op training. Vooral de fysieke arbeid werpt zijn vruchten af. We zijn klaar voor onze Europese wedstrijd.”

Internationaal powervolleybal

“Socuellamos heeft een sterk team met een mengelmoes van buitenlandse speelsters”, weet de trainer-coach van Oudegem. “De bedreven spelverdeelster en de linkshandige hoofdaanvalsters zijn omringd met speelsters die van powervolleybal houden. Het wordt een heel nuttige en leerzame uitdaging. Mijn jonge ploeg heeft internationale wedstrijden nodig om zich voort te ontwikkelen.”

Wie zich steeds beter voelt tussen al dat sportief geweld bij Oudegem, is Anke Waelkens. “Vanaf mijn 14 jaar ben ik met topvolleybal bezig”, vertelt de 22-jarige middenspeelster. “Eerst 4 jaar in de volleybalschool, dan 2 jaar Asterix Avo, 1 jaar Michelbeke en nu hier. Met de ploeg uit Beveren speelde ik al vroeger Europees, maar dan wel als wisselspeelster in de huppelhoek. Nu maak ik het allemaal voor de eerste keer mee als basisspeelster. Het is anders, maar de focus en de concentratie was er bij de andere ploegen ook al, hoor. Daar verandert niets aan.”

“We gaan er honderd procent voor”, voorspelt Anke Waelkens, “We willen naar de volgende ronde in de CEV Challenge Cup. Wie weet ontmoeten we dan VDK Gent (indien het ook wint van Volero Zürich, red.). Maar we gaan nog niet te veel vooruitkijken. Eerst moeten we voorbij de Spaanse ploeg.”

Lees ook: meer volleybal