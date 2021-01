Fien Callens (VC Oudegem): “Eigenlijk begint het nu pas”

“Het is erg knap wat we gepresteerd hebben in volle coronatijd. Hier staat een fiere coach”, straalt Fien Callens. “Dat is niet evident met alle maatregelen, maar het is wel een bewijs dat we goed werken. Mijn speelsters zijn er in geslaagd om de focus te behouden op het volleybal en op hun examens. Eigenlijk begint het nu pas. Er zijn nog maar negen matchen afgewerkt. Nu volgen nog meer uitdagingen met midweekwedstrijden en natuurlijk de bekerfinale in de Lotto Arena.”

Opleiding talenten

Met haar 35-jaar is Fien Callens niet de jongste coach die in de bekerfinale zal staan. Die eer gaat naar Frederik De Veylder die vorig jaar met Hermes Oostende de Belgische beker veroverde. “Dat is niet het belangrijkste”, glimlacht de trainster van VC Oudegem. “Het essentiële is dat heel het verhaal van deze club in het teken staat van de opleiding”, glundert de coach die na twee bekerfinales als speelster nu voor de eerste keer als coach in de Lotto Arena staat. “Iedereen heeft bijgetekend, met uitzondering van onze libero Amber De Tant, die in samenspraak met de club naar het buitenland vertrekt. We zijn maar met tien speelsters, dus er is plaats voor nog meer talent. De filosofie van de club blijft. Vergeet niet dat Bieke en Femke Kindt, Felice Vanassche, Dauke Vreys en Nikita De Paepe nog maar prille twintigers zijn. Ook onze twee spelverdeelsters Lara Nagels en Elise Van Sas zijn erg jong. Verbazend hoe zij elkaar perfect aanvullen. Het is bewonderenswaardig hoe ze mekaar - alweer tegen Tchalou - probleemloos aflossen. Dat is echt niet eenvoudig, want als setter moet je er meteen staan. Zelfs na onze achterstand in de openingsset hebben we nooit gepanikeerd. Dat is klasse van mijn team.”