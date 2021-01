Fien Callens (VC Oudegem): “Dat tikkeltje extra tonen tegen As-Tongeren”

Sterke opponent

“De Limburgse ploeg zal ongetwijfeld sterk zijn”, gaat de Oudegemse coach voort. “Voor deze competitie sprak As-Tongeren onomwonden zijn ambitie uit als het over de titel of over de bekerfinale ging. Ze behielden hun kern van vorig jaar en versterkten zich nog met Nederlandse speelsters. Ze zijn als eerste team aan de tweede voorbereiding van dit merkwaardig seizoen begonnen.”

“In hoeverre is onze ploeg in staat om de brandende motivatie te vinden en de gepaste verantwoordelijkheid op te nemen”, vraagt Callens zich af. “Er zijn altijd kansen in een volleybalmatch. Dit is echter een bekerwedstrijd met rechtstreekse uitschakeling. Dan moet er niet gerekend worden. Dan gaat het puur over winnen of verliezen. Dan moet er gestreden worden tot het laatste punt. Kunnen de speelsters dat gevecht aangaan tot het uiterste en pakken ze op de juiste momenten de kansen, die er ongetwijfeld zullen komen? Daar kijken we enorm naar uit.”