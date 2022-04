Fien Callens (Oudegem): “Deze fantastische groep heeft veel progressie gemaakt en knappe resultaten bereikt”

BASKETBAL TOP DIVISION TWO Salim Kediambiko en KBGO Finexa Basket@Sea One zijn weer te sterk voor Sijsele: “Defensief het verschil gemaakt”

KBGO Finexa Basket@Sea One heeft in Top Division Two de derby op Basket Sijsele One gewonnen (67-75). Door de winst staan coach Kris De Pauw en co nu alleen op de derde plaats. Salim Kediambiko was net als de voorbije weken opnieuw één van de smaakmakers bij de kustploeg.

19:16