Ferre Vanderhoydonck (Limburg United): “Goede vorm bevestigen met de komst van BC Apollo Amsterdam”

“Elke speler is belangrijk in het United verhaal en wie speelt daar zal alleen T1 Raymond Westphalen over beslissen”, begint een nuchtere Vanderhoydonck met zijn vooruitblik. “Wij als jonge spelers krijgen voldoende kansen en in de eerste plaats moeten we ons bewijzen met United B. Daar loopt het momenteel als een trein. We staan knap alleen aan de leiding. Natuurlijk hopen de jonge talenten ook dat ze kansen blijven krijgen op het hoogste niveau. We zitten in een goede flow. Er was de historische bekerzege tegen Oostende en in de Silver League zitten we op schema met overwinningen tegen BAL Weert en Den Helder Suns.”

Apollo Amsterdam

“Zaterdagavond willen we die goede vorm extra in de verf zetten tegen Apollo Amsterdam”, vervolgt de shooting guard. “De beker komt officieel naar huis en hopelijk krijgen we een nokvolle Alverberg. In een schitterende sfeervolle atmosfeer kunnen we zeker een tandje bijsteken tegen de Amsterdammers. Of ik de kracht van Apollo goed kan inschatten? Daar hebben we een staf voor. We hebben ze in actie gezien tegen Luik, waar ze verdiend wonnen. Ach, als het nu Golden of Silver League is, we mogen niemand onderschatten. We zijn verplicht om alle wedstrijden te winnen en hopelijk laat Charleroi twee steken vallen. We dromen nog altijd van de Belgische play-offs. Ons lot hebben we niet meer in eigen handen, maar we moeten onze job doen en dat is winnen.”