Ferre Vanderhoydonck en Limburg United kijken uit naar komst Leuven Bears: “Klaar om de punten in de Alverberg te houden”

Afgelopen zondag won vlot Limburg United vlot een oefenwedstrijd tegen het Nederlandse Heroes Den Bosch (84-76). De youngsters gaven hun visitekaartje af. Eén van die talenten is forward Ferre Vanderhoydonck (19), die dolgraag ook speelminuten wil verzamelen tegen de Bears.

Jullie speelden knap basketbal tegen Den Bosch. Klaar om Leuven Bears warm te ontvangen?

“Tegen de Nederlanders misten we vijf spelers. Vier van hen geraken speelklaar. Helaas is er slecht nieuws over Yannick Dammen. Hij liep opnieuw een breukje in zijn voet op en moet onder het mes. Onze vleugelspeler zal voor een paar maanden out zijn. De jonge gasten lieten zich opmerken tegen Den Bosch en coach Massot weet dat we alles uit de kast zullen halen in de speelminuten, die we eventueel krijgen.”

“Die overwinning was welkom om het vertrouwen weer omhoog te krikken, maar is natuurlijk geen garantie op succes. Een zaak is duidelijk, Limburg United zal Leuven ontvangen met geslepen messen. Iedereen staat vlijmscherp en is supergemotiveerd om die eerste zege te behalen. Het is wel jammer dat we geen volk in de Alverberg mogen ontvangen. Spelen zonder publiek is een grote aderlating. Anderzijds, we mogen blij zijn dat we kunnen spelen.”

Jijzelf speelde sterk tegen Den Bosch. In de andere matchen waarin je speelminuten kreeg, leek je erg nerveus. Klopt dat?

“Ik kom van eerstelandelijker Miners Beringen. Het vergde, vooral op fysiek vlak, een grote aanpassing. Intussen sta ik onder begeleiding qua voeding en bij het opbouwen van mijn spiermassa. Gelukkig krijg ik enorm veel vertrouwen van de staf. Voor de buitenwereld leek het misschien dat ik erg nerveus tussen de lijnen liep, maar dat was niet het geval, hoor. Assistent-coach Raymond Westphalen zegt dat ik het soms wil forceren en dan gaan mijn ‘bommen’ niet vlot binnen. Tja, dat is inderdaad een werkpunt. Ik blijf keihard werken op training, want mijn grote droom is slagen bij Limburg United.”

Wat verwacht je van Leuven Bears?

“Haalbaar. Toch mogen we Leuven zeker niet onderschatten. Met Limburger en ex-Unitedspeler Jonas Delalieux hebben ze alvast een speler in de rangen, die extra gemotiveerd zal zijn. United is echter klaar om de punten in de Alverberg te houden.”

Lees ook: basketbal in de EuroMillions League