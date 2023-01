Ferre Reggers (Maaseik) na Europese zege: “We zijn er nog niet, maar het gevoel is wel goed”

Lotto Volley LigaGreenyard Maaseik staat met meer dan één been in de kwartfinale van de CEV Cup. De Maaseikenaars boekten woensdag een 3-1-overwinning tegen Ceske Budejovice. Maaseik heeft voldoende aan twee winnende sets in Tsjechië om zich te plaatsen voor de volgende ronde. De Maaslanders trekken dan ook met een goed gevoel naar Gent. “We hebben een belangrijke stap gezet, de rest moet in Budejovice gebeuren”, vertelt Ferre Reggers.

Ferre Reggers begon woensdag op de bank, maar in de loop van de tweede set kwam hij Jolan Cox vervangen. De Leuvenaar toonde zich daarna gretig en hij had meer dan een aandeel in de Maaseikse overwinning. “Al kreeg ik het in de slotfase wel even warm”, bekent Reggers. “We misten een aantal matchballen en toen kwam het scenario van een vijfde set kortbij. Gelukkig gebeurde dat niet en staan we er eigenlijk wel goed voor. Maar er is natuurlijk nog niks beslist, we moeten in Tsjechië bevestigen.”

Ritme zoeken

Omdat de Maaseikse coach Bertini regelmatig afwisselt tussen Cox en Reggers, is deze laatste nog niet helemaal aan zijn beste niveau. Bovendien is Reggers een diesel en groeit hij tijdens de match. “Klopt. Ik ben een speler die matchritme nodig heeft, maar ook tijdens de wedstrijd aan mijn ritme werk. De match tegen Budejovice was daar een goed voorbeeld van. Ik zat wel meteen goed in de match, maar ik kwam pas in de slotfase helemaal los. Het is een kwestie van opbouwen. Zo heb ik het graag.”

Tweede plaats

Zaterdag speelt Maaseik in Gent waar het de tweede plaats verdedigt. In een rechtstreeks duel, want de Oost-Vlamingen volgen op twee punten en kunnen dus bij 3-0- of 3-1-winst over Maaseik wippen. “Dat is niet de bedoeling, hé”, lacht Reggers. “We moeten in deze fase van de competitie snel kunnen schakelen tussen de Europese opdrachten en de Belgische competitie. Bovendien bouwen we zo op naar het duel op 25 januari in Budejovice.”

Intussen heeft Martin Perin zijn plaats op de liberopositie weer helemaal gevonden. Na de match tegen Achel, werd hij ook na de wedstrijd tegen de Tsjechen uitgeroepen tot man van de match. Zijn tijdelijke vervanger Steven Ottevanger heeft Maaseik verlaten.

