Ferre Reggers gelooft dat Maaseik de finale zal bereiken: “Wij moeten onze job doen en Roeselare ook”

Volleybal Champions Final 4Greenyard Maaseik heeft woensdag tegen Menen gedaan wat het moest doen: de laatste levenslijn grijpen en zo in koers blijven voor de titelfinale. De beslissing over de tweede finalist valt op de laatste speeldag. Maaseik trekt naar Aalst waar het drie punten moet pakken terwijl Menen niet mag winnen in Roeselare. In een West-Vlaamse derby. “Ik heb alle vertrouwen in de sportieve afhandeling van dat burenduel”, oppert Ferre Reggers.

Het was woensdagavond erop of eronder voor Maaseik en de Maaslanders klaarden uiteindelijk de klus. Zonder hoofdaanvaller Jolan Cox die thuis zat als gevolg van een coronabesmetting. Ook coach Fulvio Bertini testte positief en moest in quarantaine. Ferre Reggers nam de plaats van Cox in en na een wat haperende start, ontpopte de Brabander zich tot topscoorder bij Maaseik. “Het was een wedstrijd met het mes op de keel, maar we hebben het overleefd”, vertelt een opgeluchte Reggers die zijn kans gegrepen heeft.

Tricky burenduel

“Ik ben niet gestart met het doel om me te bewijzen of zo. De ploeg had een duidelijke ambitie: het finaleticket pakken. Voorlopig blijven we in koers en dat is de belangrijkste conclusie.”

Omdat Jolan Cox ook zaterdag nog in quarantaine is, moet Reggers opnieuw aan de bak. De Maaslanders kennen hun opdracht: drie punten scoren in Aalst en hopen dat Menen niet wint tegen Roeselare. “Zo is het. We moeten op de eerste plaats ons eigen ding doen. Het West-Vlaamse burenduel lijkt tricky, al was het maar omdat er in het verleden al wel eens een kink in de kabel was tussen Maaseik en Roeselare.”

Niet rekenen

Heeft Reggers dan geen vertrouwen in de Knack-jongens? “Toch wel. Ik denk dat ze hun sportieve plicht zullen doen, maar Menen zal zich niet zomaar naar de derde plaats laten leiden.”

Voor de wedstrijd werd Jan Martinez, bij afwezigheid van Cox kapitein tegen Menen, door de fans gehuldigd als meest verdienstelijke spelers. De Argentijn bedankte met een dijk van een wedstrijd. “Mijn excuses voor de vierde set die zeker geen goede zaak was voor hartlijders”, lacht Martinez. “Hopelijk loopt het zaterdag vlotter. We mogen alvast niet de fout maken door te gaan rekenen. Gewoon de drie punten pakken, dan kunnen we onszelf niks verwijten.”

Lees ook: meer volleybal