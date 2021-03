Ferdy Druijf scoort strafschop tegen OHL: “Nog niets beslist over volgend seizoen”

KV MechelenFerdy Druijf (23) bezorgde KV Mechelen een punt tegen OH Leuven. De Nederlandse spits, gehuurd van AZ, scoorde de 2-2 vanop de stip. “Ik had vertrouwen.” De komende weken wordt beslist of Malinwa zijn aankoopoptie licht.

Een spektakelrijk duel Achter de Kazerne. KV Mechelen en OH Leuven maakten er een aangenaam schouwspel van, mét vier goals. De laatste kwam van de voet van Druijf. Na een handsbal van Tshimanga ging de bal op de stip en de Nederlander nam zijn verantwoordelijkheid. “Ik had vertrouwen om de strafschop te nemen”, vertelde Druijf. “Jordi (Vanlerberghe, red.) wou ‘m eerst trappen, maar hij vroeg of ik me goed voelde. Dat was het geval. Gelukkig ging die penalty er in.”

Voor Druijf was het zijn tweede strafschopgoal van het seizoen, na die in de beker tegen RWDM. “Of ik een specialist ben? Nou, ik heb er wel al veel getrapt”, grijnsde hij.

Na het 2-2-gelijkspel tegen OHL bleef Druijf echter achter met “een dubbel gevoel”. “Het spel ging goed op en neer. Ik heb het gevoel dat we hadden kunnen winnen. Ach, we hadden eigenlijk moeten winnen. In het slot was het wel een opluchting dat OHL (via Sowah, red.) nog op de paal trapte.”

Druijf, die opnieuw op de bank startte, speelde zich dankzij zijn doelpunt nog eens in de kijker. Belangrijk, want het is nog altijd niet zeker waar hij volgend seizoen zal voetballen. Hij wordt gehuurd van AZ met een aankoopoptie, maar of die gelicht zal worden, is nog niet duidelijk.

“Er is nog niets beslist over volgend seizoen", gaf Druijf aan. “Er kunnen zoveel dingen gebeuren in de transferperiode... Het is ook aan de clubs om een beslissing te nemen, en die is er voorlopig nog niet. Ik wacht af. De komende weken zullen er wel gesprekken volgen. Intussen ga ik hier lekker blijven trainen en voetballen.”

Druijf deed dat de voorbije maanden wel meestal als invaller. “Iedereen weet dat ik niet naar KV Mechelen ben gekomen om op de bank te zitten. Maar goed, ik ga er alles aan doen om zo goed mogelijk te presteren en het team te helpen.”

