Ferdy Druijf (KVM) weer beslissend met assist: “Goede connectie met jongens voorin”

Druijf is zowaar de assistkoning in de Europe play-offs. De spits van KV Mechelen bood Schoofs de openingstreffer aan tegen Standard én pakte in de tweede helft uit met een perfecte voorzet, dit keer voor afwerker Shved. “Ik ben heel tevreden dat ik belangrijk kan zijn voor het team. Niet met goals, maar wel met assists. (glimlacht) Daar ben ik ook blij mee, hoor.”

En zo hielp Druijf KV Mechelen aan een belangrijke zege in de race om Europees voetbal. Hij weet ook wat het is om Europees te spelen, want dat deed hij al bij zijn moederclub AZ. “We gaan er alles aan doen om dat te halen natuurlijk. En dan valt het af te wachten of ik hier volgend seizoen nog voetbal.”

Want dat blijft de hamvraag. Druijf zelf wil graag bij KV Mechelen blijven, zo gaf coach Wouter Vrancken al enkele keren aan tijdens de wekelijkste persbabbel. Alleen is het de vraag of KV Mechelen en AZ Alkmaar eruit komen over een al dan niet definitieve transfer.

“Daar is nog geen nieuws over”, aldus Druijf. “Ik weet dat Mechelen me wil houden, en ik sta daar voor open. Het blijft afwachten. Er moet nog met AZ gepraat worden, en daar hebben we nog alle tijd voor. Eerst de laatste twee wedstrijden van dit seizoen nog afwerken.”

Er waren heel wat twijfels bij KV Mechelen of Druijf wel voldeed als spits nummer één. Daarom werd de aankoopoptie van zo’n 1,5 miljoen euro ook niet gelicht. Maar hij kan in deze play-offs eindelijk wél overtuigen. Druijf laat zich betrekken in het spel, is goed met de voeten en bespeelt de ruimtes ook erg goed. Getuige daarvan zijn assist voor de 2-0. Hij dook de ruimte in op de rechterflank om perfect voor te zetten voor Shved. Een blauwdruk van zijn assist eerder in deze play-offs thuis tegen Oostende.

“Ik ben blij dat ik zoveel kan spelen. Twee seizoenen lang kwam dat er niet van bij AZ. Bij KV heeft het ook een tijdje geduurd, maar nu heb ik een goed ritme te pakken. We hebben een goede connectie voorin. Daar zijn we heel blij mee. Ik voel aan mezelf dat het alsmaar beter gaat en dat ik groei."

