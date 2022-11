Fenomenale Retin Obasohan enkel door ref af te stoppen: “Ref nam een beslissing, wij moeten dat accepteren”

TJ Parker, broer van NBA-vedette Tony en coach van Lyon-Villeurbanne en Retin Obasohan, sprak vorige week donderdag na de EuroLeague-wedstrijd tegen Zalgiris Kaunas:

“Retin kan veel meer brengen. Ik weet dat het een lange zomer was en dat het niet makkelijk is om na een campagne met de nationale ploeg in een nieuwe competitie aan te sluiten. Wij verwachten meer, we weten dat hij beter kan.”

Zou Retin Obasohan de woorden van zijn coach gelezen of vernomen hebben ? De sterkhouder van de Belgian Lions leverde tegen Griekenland een fenomenale prestatie. 20 punten voor rust, 30 in totaal, 10 op 15 shots. Europese topklasse. Met het complete offensieve arsenaal: drives, jumpshots, dunks, driepunters. En een crossover waarbij zijn struikelende tegenstander Kalaitzakis bijna tot in de tribune schoof. In de volgelopen Mons-Arena genoten de fans van het spektakel.

Geen Griekse bewaker kon Obasohan afstoppen. Enkel de scheidsrechter, die deed het wel. Een onterechte aanvallende fout stopte zijn laatste aanval af. De WK-droom van de Lions spatte uiteen: 70-72.

Gevraagd naar een reactie over de laatste aanvalsoptie bleef Retin Obasohan zeer sereen.

“Er zijn tien spelers, er zijn drie scheidsrechters. Zijn doen hun best om de wedstrijd te leiden, naar hun mogelijkheden. Wij als speler doen ons best om de match te winnen. De ref nam een beslissing waardoor we geen laatste kans kregen. Dat moeten we accepteren.”

EuroLeague

Na de persconferentie vertrok Retin Obasohan onmiddellijk. Dinsdag werd hij alweer in Lyon verwacht. Bij zijn club Lyon-Villeurbanne. Voor de EuroLeague-wedstrijd op donderdag tegen Rode Ster Belgrado.

Retin Obasohan is bezig aan zijn eerste seizoen bij Lyon-Villeurbanne. Zijn eerste in de EuroLeague. Na het EK met de Belgian Lions sloot hij half september bij de Franse club aan. Hoe kijkt Obasohan terug op die eerste periode bij zijn club ?

“Een combinatie van gevoelens. Ik leer enorm veel, Ik geniet van de EuroLeague. Dat niveau ! Dat is speciaal. De organisatie van Asvel is top, ik heb dit nog nergens gezien, de manier waarop de spelers worden begeleid.”

“De eerste anderhalve maand waren ongelooflijk. Nu zijn de vlinders verdwenen. Nu is het werken. Ik wil een manier vinden op de ploeg te helpen, om wedstrijden te winnen, om beter te worden. Ik ben de club dankbaar dat ze me naar de Lions lieten gaan. Ik apprecieer deze beslissing enorm. Asvel hoefde mij niet te laten vertrekken. Verschillende spelers van andere landen kregen die kans niet.”

Volledig scherm Retin Obasohan © Photo News