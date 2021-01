Fenomenale Mihailovic schiet Okapi Aalst naar halve finales Cup: “Wij kunnen van iedereen winnen”

Bergen pakte uit met snedig infiltratiebasket waar Okapi niet meteen een antwoord op had. Tot vijfmaal toe mochten Smith en co dezelfde play uitvoeren. Binnendoor, met een zee van ruimte. Coach Defraigne werd er hoorndol van en schreeuwde zich schor aan de zijlijn. “We kwamen om te winnen”, zegt bezoekende coach Vedran Bosnic. “Aalst en Bergen zijn top van de league op dit moment en dat hebben we deze week twee keer gezien. Het was een dubbeltje op zijn kant, maar Mihailovic speelde op uitzonderlijk hoog niveau.”

Geen paniek

“Het was een hele moeilijke wedstrijd”, zegt Mihailovic. “Net als in de Mons Arena opende Bergen met zeer fysiek basket en agressieve defense. We konden ons ritme niet vinden en hadden aanpassingsproblemen. Maar paniek is deze ploeg vreemd. We begonnen gewoon terug te vechten, net als we ginds hebben gedaan.”

De Aalsterse pointguard behaalde tegen Bergen zijn monsterscore met 13 op 21 shots en 16 op 17 vrijworpen. In 2012 deed Chris Copeland, ook in de kleuren van Okapi, het Mihailovic voor.

“Ik ben blij dat je dit vertelt”, lacht Mihailovic. “Dertig lukte mij wel al eens, maar vijfenveertig is ook voor mij uitzonderlijk. Het is echt jammer dat de fans dit niet van dichtbij mogen meemaken. Ik ken de sfeer. Het zou ontploffen.”

“We hebben nog steeds een lange weg te gaan”, is coach Yves Defraigne niet blind voor de tekortkomingen van zijn team. “Mihailovic is een speler die vrijheid nodig heeft. Maar de balans tussen structuur en vrijheid moet beter. Dat gaan we de komende dagen intern eens goed doornemen. Anderzijds ben ik erg blij met de kwalificatie voor de halve finales. We willen thuis niet verliezen en dat was in onze vechtlust te zien.”

En zo verloor Aalst in 2021 nog niet. Volgende zaterdag maakt Okapi de verplaatsing naar Leuven. “We zijn niet onklopbaar”, waarschuwt Mihailovic. “De ploeg is beter dan vorig jaar, maar we moeten de voeten op de grond houden en hard blijven werken. Als wij ons niveau halen, kunnen we van iedereen winnen.”