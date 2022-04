Femke Verstichelen eert overleden grootmoeder met winst in Denderhoutem: “Emoties kwamen na de finish”

WielrennenFemke Verstichelen is back. Vorig jaar zag ze veel koersmaanden de mist ingaan door blessures. Dit seizoen komt ze weer aan de oppervlakte. In Denderhoutem zag ze een goede competitiestart beloond worden met winst. Speelde het lot een rol? Twee dagen eerder werd haar oma begraven in... Denderhoutem.

Het was voor Femke Verstichelen een heel bijzonder moment zondag. Twee dagen na de uitvaart van haar oma in Denderhoutem won ze haar eerste koers van het seizoen in dezelfde gemeente. Het feit dat dit op paaszondag gebeurde, maakte het plaatje compleet. “Tijdens de koers ben je natuurlijk vooral met de concurrentie bezig. Aan de meet besefte ik dan ook nog niet zo goed wat me overkomen was. De emoties kwamen pas na de finish. Ik heb me zo lang mogelijk willen sterk houden. Toen ik de bloemen in ontvangst mocht nemen, werd het me toch allemaal wat veel. Uiteraard was het allemaal dubbel. Niemand staat graag een naaste af, maar ik had toch het gevoel dat ik haar op mijn manier heb kunnen eren.”

Massasprint

Femke Verstichelen haalde het in Denderhoutem voor de Nederlandse Quinty Van De Gehuchte en Jesse Vandenbulcke. “Het parcours was vrij lastig, maar beviel me wel. Er waren zeer veel aanvalspogingen, maar het tempo lag gewoon te hoog om weg te geraken uit de greep van het peloton. Ik vatte de sprint aan in tweede positie. Instinctmatig wilde ik iets langer in de slipstream van mijn voorgangster blijven zitten. Die vijf seconden extra maakten het verschil. Ik voelde meteen aan dat het goed was en won met een fietslengte verschil.”

Terug fit

Voor Femke Verstichelen is de winst in Denderhoutem meteen ook een mooie terugkeer. “Vorig jaar heb ik bijna niet gekoerst. Op de Putberg was ik zwaar ten val gekomen en raakte ik geblesseerd aan de nek. Tot op de dag van vandaag heb ik daar trouwens nog last van. Ik kom van ver terug en heb echt hard moeten knokken om er weer te staan. In Burst en Perwez zat het eerder al goed. In die laatste koers slipte ik op het einde weg. Ik kan nu met vertrouwen naar de komende opdrachten kijken. Eerstdaags staan er nog kermiskoersen in Wortegem-Petegem en Herne op het programma. Nadien vertrek ik met de camper op stage naar het Italiaanse Livigno. Nieuw is het daar voor mij niet.”

