Femke Markus rondt in Leiedal Koerse overwicht van haar team af: “Eerste winst in een UCI-wedstrijd!”

BASKETBAL DERDE PROVINCIALE Bert Wyseur loodst KBGO Four in eerste seizoen aan de kust naar titel in derde provincia­le: “Iedereen laten geloven in het verhaal”

KBGO Finexa Basket@Sea Four is kampioen in derde provinciale. De ploeg is nog steeds ongeslagen en kan niet meer bijgehaald worden. Volgend seizoen mag het kustteam zijn geluk beproeven in tweede provinciale.

28 april