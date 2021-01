Femke Kimpe en Sparta Laarne kansloos bij Castors Braine: “Geen schande om te verliezen van profs”

Met een zege tegen Waregem op zak trok Sparta Laarne vol vertrouwen naar Braine. Maar de Waalse profclub die Europese paden bewandelt en onder meer zeven Belgische titels op het palmares heeft, was allerminst onder de indruk. De titelverdediger voerde meteen de forcing. Toch speelde Upkot goed mee. “Het eerste kwart was wel ons beste”, meent ploegkapitein Femke Kimpe. “Eigenlijk konden we ook in het tweede kwart nog een beetje de schijn ophouden, maar na rust gingen we fysiek compleet ten onder. Dat uptempo basketbal is gewoon niet vol te houden.”