Femke Hermans herovert Europese bokstitel: “Dit is een beloning voor het vele werk”

Zaterdagavond kampte Femke Hermans in Waver met succes voor de Europese kroon. Tien ronden lang was het hard labeur tegen de Russische Luiza Davidova. Na afloop waren de kamprechters unaniem en werd de Steeenhuffelse uitgeroepen tot de nieuwe Europese kampioene bij de EBU. In januari wacht er een kamp om de wereldtitel.

Daags na het treffen maakt Femke Hermans de evaluatie van haar gevecht. “Het was een zeer harde kamp, maar dat hadden we ook vooraf ook zo ingeschat. Luiza Davidova bleef constant aanklampen en deelde al eens een kopstoot uit. Helemaal sportief was het niet altijd. Op zich voelde ik wel aan dat ik de bovenhand had, maar ze bleef wel tien ronden lang overeind. Het is dan toch altijd een opluchting als de kamprechters melden dat je het met 98-92 gehaald hebt. Dat eindresultaat was vrij duidelijk en correct. Daags na het duel voelt het lichaam overal pijnlijk aan, maar dat hoort bij de bokssport. De smaak van de zege maakt alles goed.”

Lange weg terug

Anderhalf jaar lang bleef het stil rond Femke Hermans. Nu keert ze terug door de grote poort. “Vorig jaar liep ik een schouderblessure op die geopereerd moest woerden. Maanden was ik buiten strijd. Een schouder is een vitaal onderdeel van het lichaam van een bokser. Gelukkig ben ik sterker uit die periode gekomen. Ik veranderde ook van trainer. Ik train nu bij Nicolas Vinet in Edingen. Ik merk dat ik er fysiek ben op vooruitgegaan. Na tien ronden stond ik tegen Davidova nog stevig op mijn benen. Dit is dan ook voor mij de beloning voor het vele werk van de voorbije maanden. Het is tevens een beloning voor het hele team dat mij steunt.”

Nieuw perspectief

Het binnenhalen van de Europese titel bezorgt Femke Hermans ook nieuwe mogelijkheden. “De komende dagen mag ik even bekomen van het intense duel tegen Davidova. Vanaf volgende week bereid ik me opnieuw voor mijn volgende kamp voor. In principe mag in eind januari opnieuw voor de wereldtitel bij de IBF boksen. Die was ik vorig jaar kwijtgeraakt. Mijn managementteam heeft bekomen dat ik dan tegen een Zweedse bokser mag uitkomen voor de allerhoogste kroon.”